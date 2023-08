Repara tu Deuda Abogados cancela 67.000€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 31 de agosto de 2023.

La exonerada comenzó a sufrir su difícil situación económica hace casi 10 años y empezó a trabajar por cuenta ajena

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 67.000 euros a una mujer en Terrassa (Barcelona, Cataluña). VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "su estado de insolvencia se originó cuando estaba en régimen de autónomos sobre el año 2014. A razón de los impagos originados en la línea de descuento y para poder hacer frente a ellos, se vio en la necesidad de solicitar diferentes préstamos. Por esta razón, se le generó una situación de sobreendeudamiento ya que con lo que percibía apenas podía asumir los gastos correspondientes a sus necesidades más básicas de alimentación, suministros, etc. Como no mejoraba su economía, tuvo que cesar en su actividad empresarial, pasando a trabajar por cuenta ajena. Sin embargo, con su sueldo, no tuvo más remedio que acogerse al mecanismo de segunda oportunidad".



En estos momentos, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Terrassa (Barcelona) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En la actualidad, ha superado ya la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados cuenta con la confianza de numerosos particulares y autónomos que han puesto su caso en sus manos para reactivarse en la economía. De hecho, son ya más de 20.000 las personas, procedentes de las diferentes comunidades autónomas, que han empezado el proceso con el bufete para iniciar una nueva vida.



El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones que tuvieron malos resultados, personas que están sufriendo una situación de desempleo o complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de engaños, etc.



A los que no pueden ser beneficiarios de este mecanismo, el despacho de abogados también les ofrece la alternativa de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Esto lo hace a través del estudio de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







