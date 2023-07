Repara tu Deuda Abogados cancela 68.000€ en Madrid por la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de julio de 2023.

La situación laboral de la exonerada y de su marido se complicó y tuvo que acudir al mecanismo de segunda oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Alcalá de Henares (Madrid) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado exonerada de una deuda de 68.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "la deudora se encontraba en situación inminente de insolvencia dada la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones dinerarias. Su estado se originó como consecuencia de la profesión a la que se dedican su marido y ella misma. Cuando tenían en posesión dos viviendas, se tuvieron que mudar y vendieron las propiedades para poder subsistir en el nuevo destino, lo que conllevó tener que pagar un alquiler y un coche para desplazamiento, además de los gastos propios de los hijos en común. Pasado el tiempo, la situación no mejoraba, mientras que la carga financiera era cada vez mayor. Con sus ingresos, apenas alcanzaban a cubrir sus gastos más básicos y esenciales".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si bien hay cierto desconocimiento sobre la existencia de este mecanismo, cada vez más personas intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.



Para triunfar en el proceso, es fundamental ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. En este sentido, Repara tu Deuda Abogados publica las sentencias dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado, ofreciendo confianza a quienes acuden a ellos.



En la actualidad es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y el que más deuda ha cancelado a sus clientes. Ha superado la cifra de 160 millones de euros exonerados a particulares y autónomos que proceden de las diferentes comunidades autónomas. "Nuestros casos -explican los abogados del despacho- se pueden conocer a través de las historias contadas por los propios exonerados en primera persona y que sirven también para ofrecer un mensaje de esperanza a los que están pensando en acudir al mecanismo de segunda oportunidad".



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, ayuda al despacho de abogados a intentar llegar al mayor número de personas. "Se trata de una legislación -declaran los abogados- que permite que particulares y autónomos arruinados puedan empezar de cero. Contar con rostros conocidos nos ayuda en la difusión de esta herramienta".



Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es fundamental cumplir una serie de requisitos. En líneas generales basta con que el concursado no haya cometido delitos socioeconómicos en los 10 últimos años, que actúe de buena fe durante todo el proceso sin ocultar bienes ni ingresos y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros. A quienes no pueden acogerse a este mecanismo el despacho también les ofrece la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.







