Repara tu Deuda Abogados cancela 767.116€ en Barcelona (Catalunya) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Barcelona, 31 de octubre de 2023.

El exonerado puede reactivarse así en la economía y empezar una nueva vida

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Granollers (Barcelona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un vecino de la provincia de Barcelona (Catalunya), quedando exonerado de una deuda de 767.116 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



"Tras caer en un estado severo de sobreendeudamiento, explican los abogados del despacho, el concursado acudió a Repara tu Deuda en busca de una solución. Una vez analizado su caso, se decidió iniciar el proceso para que pudiera acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, reactivarse en la economía y poder liberarse de todas sus deudas".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Si bien es verdad que aún existe cierto desconocimiento sobre esta herramienta, cada vez son más las personas que intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.



Una de las claves fundamentales para empezar el proceso con garantías de éxito es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. En este sentido, Repara tu Deuda Abogados publica todas las sentencias dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado.



En la actualidad es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y también el que más deuda ha cancelado a sus clientes. Hasta la fecha, ha logrado la cancelación de la deuda de más de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. "Muchos de nuestros casos-declaran los abogados del despacho- se pueden conocer en primera persona ya que algunos de los exonerados deciden contar su caso, animando de esta forma a otros que están dudando acerca de comenzar el proceso".



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Se trata de una legislación -declaran los abogados- que permite a personas que están arruinadas empezar desde cero, eliminando las deudas contraídas. Por tanto, es necesario contar con la colaboración de figuras conocidas que nos ayuden en esta tarea tan importante".



A quienes no pueden acudir al mecanismo de segunda oportunidad para verse liberado de sus deudas, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







