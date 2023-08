Repara tu Deuda Abogados cancela 79.400€ en Castellón (C. Valenciana) con la Ley de la Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Castellón, 30 de agosto de 2023.

El exonerado se vio afectado en su negocio de restauración por la crisis económica derivada del COVID-19

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de un hombre a quien el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberándole de una deuda que ascendía a 79.400 euros. VER SENTENCIA



Su historia es la siguiente: su estado de insolvencia se originó a raíz del inicio de un negocio de restauración. El deudor solicitó un crédito para adquirir diversas máquinas de vending, las cuales no pudo acabar de pagar debido a que el negocio no generó los ingresos necesarios y lo tuvo que cerrar. Posteriormente, comenzó otro negocio de restauración, de nuevo con máquinas de vending que fueron adquiridas ampliando el crédito ya solicitado. Tras la pandemia por COVID-19, la facturación se vio mermada, lo que imposibilitó el pago de los créditos concedidos. El deudor se encontró en una clara situación de sobreendeudamiento, que le impidió asumir las obligaciones crediticias contraídas ya que con sus ingresos mensuales únicamente podía hacer frente a sus gastos más esenciales.



La Ley de la Segunda Oportunidad es cada vez más conocida en España. Por esta razón, aumenta el número de personas que acuden a este mecanismo para empezar de nuevo desde cero. En concreto, han sido más de 20.000 los particulares y autónomos que han iniciado el proceso con el despacho para reactivarse en la economía.



Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado y el que más deuda ha cancelado. Desde sus inicios en septiembre de 2015, mismo año de aprobación de este mecanismo, ha logrado rebasar la cifra de 160 millones de euros de deuda.



Es importante resaltar que este mecanismo ya es una realidad en todas las comunidades autónomas de España. "Hemos realizado grandes inversiones tanto en tecnología como en dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad, todo ello tratando de tener un enfoque humano orientado al cliente puesto que es fundamental considerar que estamos con personas que han vivido historias muy dolorosas".



La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de particulares y autónomos que están en situación de sobreendeudamiento, cumpliendo unos requisitos específicos como son actuar de buena fe o que la deuda no supere los 5 millones de euros. Las personas que no son beneficiarias de esta herramienta también pueden acudir al despacho para que se analice si existe alguna cláusula abusiva en los contratos firmados con los bancos y entidades financieras. Todo ello con vistas a la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas al reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc..







