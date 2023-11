Repara tu Deuda Abogados cancela 8.000€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 3 de noviembre de 2023.

El exonerado cayó en un estado de insolvencia por el sobreendeudamiento y su nivel de ingresos

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 8.000 euros en Terrassa (Barcelona, Catalunya) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la situación de insolvencia del concursado se ha producido por un estado de sobreendeudamiento que, unido a lo reducido de sus ingresos, le ha impedido poder hacer frente a los pagos corrientes. Por este motivo, se ha visto obligado a acogerse a la herramienta legal para cancelar sus deudas".



Ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Terrassa (Barcelona) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso, con lo que queda liberado de la cantidad debida.



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre de 2015, precisamente en el mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En la actualidad ha superado la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados lleva a cabo la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. Representa en los juzgados a más de 20.000 personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España y la previsión es que esta cantidad continúe aumentando debido al crecimiento en el grado de conocimiento de esta ley.



Algunos de los clientes que han visto cómo han quedado exonerados de sus deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad deciden contar su experiencia en primera persona. Según señalan los abogados, "esto hace que algunos de los que dudan den un paso al frente y comiencen el proceso. Además, los que ya están inmersos, reciben un mensaje de esperanza de que su caso resultará satisfactorio y podrán gozar de una nueva vida sin deudas".



El perfil de personas que se acogen a este mecanismo es muy rico y variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas que están en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.



A las personas que no cumplen los requisitos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, Repara tu Deuda Abogados también les ofrece de forma alternativa la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El gabinete jurídico analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







