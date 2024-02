Repara tu Deuda Abogados cancela 86.000€ en Almería (Andalucía) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La concursada solicitó varios préstamos personales para el día a día, pero se vio superada por la situación

Almería, 7 de febrero de 2024.- El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Almería (Andalucía) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una vecina de la localidad que ha quedado exonerada de una deuda de 86.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "la concursada solicitó varios préstamos personales para el día a día. Además de acumular tarjetas, hizo una refinanciación con la deuda mayor. No obstante, se le hizo una bola tal con la cantidad debida que posteriormente no fue capaz de pagarla en su totalidad".



Como en su caso, muchas personas encuentran en la Ley de Segunda Oportunidad la salida a todos sus problemas de deudas. Hay que recordar que este mecanismo entró en vigor en España en el año 2015. Desde entonces, han sido más de 22.000 los particulares y autónomos que han solicitado al despacho acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.



Repara tu Deuda Abogados es el despacho líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde que fuera fundado en septiembre de 2015, ha logrado superar la cifra de 190 millones de euros de deuda a personas que proceden de las distintas comunidades autónomas del país. Para ofrecer confianza a quienes se acercan a ellos, publica todas las sentencias dictadas por los juzgados de los casos en los que ellos han participado.



"Es muy importante señalar -afirman los abogados del despacho- que algunos de los clientes explican a familiares y allegados el proceso de segunda oportunidad. Eso significa que están satisfechos con los resultados que han visto. Por esta misma razón, quieren que otros también se beneficien".



Repara tu Deuda Abogados, antes de poner en marcha el procedimiento, analiza cuáles son las circunstancias de la persona que contacta con ellos. De esta forma, sólo empieza el proceso cuando cree realmente que se dan las condiciones oportunas para hacerlo. Así, no hace perder ni el tiempo ni el dinero a quienes no van a poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.



Bertín Osborne es la imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados. Colabora con el despacho de abogados para que esta legislación sea cada vez más conocida. "Este mecanismo -declaran los abogados- cambia totalmente la vida de las personas. Por esa misma razón, es fundamental que no quede ningún posible beneficiario sin saber que existe una salida verdadera a todos sus problemas de deudas".



El despacho ofrece alternativamente el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.



