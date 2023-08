Repara tu Deuda Abogados cancela 99.000€ en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras la compraventa de una vivienda, un divorcio y un tratamiento bucodental, tuvo que solicitar la pensión de invalidez por un accidente

Sevilla, 4 de agosto de 2023.- El Juzgado de Primera Instancia nº16 de Sevilla ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así exonerado de una deuda de 99.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de una vivienda. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas ya que contaba con el apoyo económico de quien era su pareja. El deudor atravesó una ruptura y posterior divorcio, por lo que necesitó más financiación para costear los gastos de la defensa jurídica. Además de esto, necesitó de un tratamiento bucodental, por lo que no tuvo más remedio que pedir préstamos. Por aquel entonces el deudor contaba con un salario que le permitía tener un buen nivel de vida. Lamentablemente sufrió un accidente en su tobillo que le imposibilitó trabajar, pasando a cobrar una pensión de invalidez, reduciéndose sus ingresos drásticamente. Para sobrellevar esta situación requirió de más créditos para cubrir la deuda anterior. Al final el deudor acabó en una situación de sobrendeudamiento, donde todo lo que ingresaba se destinaba al pago de préstamos. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron mermados, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Cada vez más personas conocen la existencia de esta legislación que les permite cancelar las deudas que han contraído, a las que no pueden hacer frente. Han sido más de 20.000 particulares y autónomos los que han puesto su caso en manos del bufete para reactivarse en la economía.



Para triunfar en el proceso es fundamental acudir a un despacho de abogados profesional y especializado. Para ofrecer confianza en el resultado del proceso, el bufete ofrece a los ciudadanos, respetando el anonimato de sus clientes, las sentencias dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado.



En la actualidad es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y también el que más deuda ha cancelado. Ha superado recientemente la cifra de 160 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Además, como explican los abogados del despacho, "algunos de nuestros clientes deciden contar en primera persona su historia de éxito. Animan así a otros a empezar el proceso si tienen dudas y ofrecen esperanza a quienes ya están inmersos en él".



