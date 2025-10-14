Repara tu Deuda cancela 164.318 € en Toledo (Castilla-La Mancha) con la Ley de Segunda Oportunidad

2 nuevos casos en Toledo (Castilla-La Mancha) de exoneración de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Toledo, 14 de octubre de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 164.318 euros de deuda en Toledo (Castilla-La Mancha). Dos nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer, divorciada, ha logrado cancelar una deuda de 43.847 euros. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la pandemia del COVID-19, ya que sufrió una reducción considerable de sus ingresos. Tuvo que pedir moratorias para hacer frente a sus gastos básicos. A los pocos meses, la concursada se quedó sin trabajo. Más tarde, fue encontrando varios empleos, pero no consiguió la estabilidad laboral necesaria para recuperarse económicamente.

2) Un matrimonio ha quedado exonerado de una deuda de 120.471 euros. Todo empezó cuando su hijo decidió crear un negocio propio. Necesitó financiación para la maquinaria, vehículos, material, gastos de representación, etc. Los deudores, para ayudarle, avalaron las operaciones. Por desgracia, al producirse el cese de la actividad empresarial, la deuda pasó a ellos.

La Ley de Segunda Oportunidad inició su andadura en Estados Unidos, país en el que entró en vigor hace más de 100 años. A España llegó en el año 2015 para ofrecer una salida a particulares y autónomos que no podían asumir los pagos pendientes. Para que sea posible acogerse, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos básicos. En líneas generales es suficiente con que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, aportando la documentación que verifique su imposibilidad de pago.

El despacho fue fundado en septiembre del año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, ha logrado alcanzar la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy variados y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Junto al mecanismo de segunda oportunidad, el gabinete jurídico está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por esta razón, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para reclamar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es