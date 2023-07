La revolución de las casas prefabricadas y móviles llega a Marbella de la mano de Casaredia

(Información remitida por la empresa firmante)

Marbella, 28 de julio de 2023.

La marca Casaredia inaugura una nueva sede en la que los visitantes podrán conocer un nuevo concepto de vivienda, entre las casas prefabricadas y las mobile home. Este nuevo producto está llamado a revolucionar el sector de la vivienda vacacional gracias a estos hogares con prestaciones de una casa prefabricada y precios de una mobil home

El lujo y las máximas prestaciones estaban, hasta ahora, alejados de las soluciones de vivienda vacacional conocidos en España como "mobile homes", que mucha gente identifica con los "bungalows" de los campings. Sin embargo, esta vivienda se ha popularizado enormemente en los últimos años ya que permite ubicar una vivienda en terrenos no residenciales y además los costes pueden estar incluso por debajo de los 20.000 euros. Ahora este tipo de vivienda rompe cualquier tipo de barrera con el nuevo concepto de mobil home exclusivo de Casaredia. Se trata de casas móviles de tamaño y prestaciones similares a los de una casa prefabricada, pero manteniendo las dos principales ventajas de las mobile homes: el precio y la posibilidad de ubicarla en un terreno no residencial.



Esta revolución habitacional, especialmente atractiva para quienes buscan una segunda residencia en la costa a un precio asequible, llega a Marbella de la mano de Casaredia, marca perteneciente al grupo inglés Caravans in the Sun que ya cuenta con sede en Madrid y opera en otros países europeos como Italia, Portugal o Francia. Este nuevo tipo de casas alcanza los 70m2, algo excepcional para viviendas que no tienen cimentación y por eso tienen la consideración de "móviles"; tienen entre 3 y 4 habitaciones, entre 1 y 2 baños e incluso tejados a dos aguas.



Promoción de lanzamiento

El próximo jueves 3 de agosto abrirá sus puertas la nueva exposición de Casaredia en Marbella para ofrecer un concepto novedoso de casas móviles premium con prestaciones de una casa prefabricada a precios de una mobile home.



Ubicada en la calle Andrés Segovia 1 (Urbanización Elviria), la nueva exposición de Casaredia ofrecerá ofertas especiales de lanzamiento durante la Feria de las Chapas, del 3 al 6 de agosto, de 11 a 19 horas. Con la compra de una mobil home, se incluye gratis el aire acondicionado, el escalón y una televisión de 32". Además, los primeros compradores tendrán un regalo especial. Los visitantes podrán visitar este nuevo modelo de vivienda que ofrece comodidades como aislamiento premium, personalización de suelos y otras ventajas únicas.



La nueva sede en Marbella: Un punto de encuentro para los amantes del buen vivir



La elección de Marbella como ubicación para la nueva sede de Casaredia no es casualidad. Esta encantadora ciudad de la Costa del Sol, conocida por su ambiente relajado y playas de ensueño, atrae a personas de todas partes del mundo en busca de un lugar para establecerse o disfrutar de sus vacaciones. Con la apertura de la sede de Casaredia, los habitantes y visitantes de Marbella tendrán acceso a una amplia variedad de mobil homes nuevas de alta gama, diseñadas para satisfacer todas las necesidades.



Con su nueva sede en Marbella, Casaredia refuerza su compromiso de brindar viviendas de calidad y personalizadas a sus clientes. La apertura del 3 de agosto promete ser un evento emocionante para los interesados en el mundo de las mobile home nuevas, donde la comodidad, el estilo y la tranquilidad convergen para crear hogares únicos.







