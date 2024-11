'Rompiendo Escenas'; Visibilizando la inclusión a través de las artes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de noviembre de 2024.- La Fundación Kyomu presenta “Rompiendo Escenas”, una serie de videopodcast que explora la vida de ocho protagonistas que, a través de su trabajo y dedicación en las artes y la cultura, luchan día a día por romper barreras y estigmas sociales en torno a la discapacidad y la inclusión.

Jesús Sanz-Sebastián, de la compañía Candileja Musicales Para Todos, a través de ocho episodios, sumerge al espectador en historias reales de lucha y superación, mostrando cómo el arte se convierte en una poderosa herramienta de transformación social.

En cada episodio, “Rompiendo Escenas” aborda temas tan relevantes como la evolución de la educación inclusiva para personas con Síndrome de Down, el racismo en el ámbito cultural o la discriminación de género en la tercera edad, entre otros muchos temas. Así, estos relatos buscan despertar la empatía y promover una sociedad más diversa y abierta.

Testimonios de los protagonistas: la inclusión en primera persona

Cada episodio incluye la perspectiva y la voz de sus protagonistas, quienes abren sus vidas al público y revelan los retos que enfrentan en su camino hacia la inclusión. Carmen Massanet, una de las voces en la serie, comparte su experiencia con el acoso escolar: “En mi primer colegio recibía un poco de acoso también de los profesores por mi discapacidad”.

Por su parte, Malia Conde habla sobre la aceptación corporal y la importancia de redefinir la belleza social: “Yo soy una mujer gorda. Fin. La palabra gorda es un adjetivo calificativo. La palabra gordita tiene mucho más contexto negativo. Es la intención con la que dices la palabra”.

Omar Lorenzo, quien desafía los estereotipos como bailarín sordo, explica su experiencia: “Al principio fue complicado, estaba muy perdido. No sabía cómo seguir el tempo, lo imitaba, a veces me adelantaba… Pero a base de repetirlo todos los días, lo recordaba. El grupo se sorprendió de que una persona sorda que no oye absolutamente nada pudiera hacerlo”.

El arte como motor de cambio y reflexión

“Rompiendo Escenas” es mucho más que un videopodcast: es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la diversidad y la empatía en nuestra sociedad. A través de cada episodio, esta serie busca derribar estigmas y abrir caminos para que personas con discapacidad encuentren un espacio donde expresarse, desarrollarse y construir una vida plena.

Un proyecto posible gracias al apoyo de Fundación Kyomu

Este proyecto ha sido apoyado y desarrollado de la mano de la Fundación Kyomu, una entidad que trabaja para promover la inclusión y la equidad en todos sus proyectos. Para Kyomu, la educación en sus diversas manifestaciones —artística, cultural, académica y social— es un motor transformador tanto a nivel individual como social. Por ello, la Fundación no solo financia proyectos con impacto en la sociedad, sino que también se asocia estratégicamente con iniciativas que comparten su visión de una sociedad más empática y equitativa.

“Rompiendo Escenas” se convierte en una prueba de que, con la colaboración de entidades comprometidas como Fundación Kyomu, es posible hacer realidad proyectos que, a través del arte y la cultura, desafían las desigualdades y ofrecen oportunidades a quienes más las necesitan.

