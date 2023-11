‘Saffira’, el documental que se rebela contra la explotación infantil en Madagascar

(Información remitida por la empresa firmante)

‘Saffira’, el segundo documental de la Fundación Paralelo 70, empezará a rodarse a comienzos del próximo año con el objetivo de denunciar la situación de explotación que sufren miles de niños que trabajan en las minas de zafiros de Madagascar. Los beneficios obtenidos se destinarán a proyectos de cooperación en la zona. Coincidiendo con el Giving Tuesday, la Fundación activa hoy su causa en la plataforma de crowdfunding Verkami: https://vkm.is/saffira

Paraíso de la biodiversidad. Hambre. Explotación y prostitución infantiles. Maravillosos parques nacionales. Pobreza extrema. Todas estas realidades conviven simultáneamente en Madagascar: la isla más grande del continente africano y uno de los cuatro países más pobres de todo el mundo. Según datos de UNICEF, en Madagascar, la mitad de los menores de 18 años trabajan; apenas el 40% de los niños acude a la escuela primaria -un porcentaje que se reduce hasta el 5,6% en secundaria-; el 65,6% de las niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años; y un escaso 1% de toda su población tiene acceso a los servicios de saneamiento básico.

La Fundación Paralelo 70 se ha centrado en la realidad de este país de contrastes para llevar a cabo su segundo proyecto: ‘Saffira’, un largometraje documental que se adentra en la actividad minera y mercantil, y su corrupción inherente, derivada de la venta de piedras preciosas a partir de las historias personales de sus protagonistas. Manaby apenas tiene 13 años, pero ya es un niño fuerte. Palea la arena del lecho del río sobre un tamiz a la espera de que entre todas esas piedras de colores opacos aparezca un zafiro. Lleva haciendo esos mismos movimientos rítmicos un año, pero la piedra nunca aparece. A veces encuentran pequeños cristales con los que sólo pueden conseguir un plato de comida, otros días se acuestan sin comer.

"Trabajar en las minas de zafiro tiene una parte positiva y otra negativa, la positiva es poder encontrar piedras y así ganar dinero y la negativa es que cuando la tierra es mala, se puede derrumbar", explica en una mezcla perfecta de esperanza y resignación. Georgina Carlús, cooperante de Paralelo 70, lleva prácticamente un año trabajando con las comunidades locales y recogiendo los testimonios de decenas de personas junto al fotógrafo y presidente de la Fundación, Fede Arcos. Ambos reconocen la necesidad de devolverles a todos ellos: mineros, intermediarios, mujeres, niños y niñas e incluso miembros de la Dinabe (una especie de mafia avalada por la población local) la generosidad y la confianza con la que todos les han abierto las puertas, de sus casas y de sus vidas.

"Era inconcebible recabar toda esa información de altísimo valor humano con la que grabar un largometraje y que no hubiera un retorno", afirma con contundencia Carlús. "Por ello, ‘Saffira’ está vinculado a tres proyectos de cooperación que empezarán a ejecutarse a comienzos del próximo año, coincidiendo con el rodaje del documental", continúa Arcos. Y concreta: "por un lado, un proyecto de obtención de actas de nacimiento, ya que sin ellas no es viable legalmente la escolarización de los niños y niñas. Por otro, la puesta en marcha de clases de alfabetización y educación básica para la población de Antsohamadiro, dirigidas tanto a menores (el colegio no cubre la demanda) como a adultos (la mayoría de los cuales son analfabetos). Y, por último, un proyecto medioambiental centrado en el reciclaje y sustitución de las pilas de mercurio utilizadas por los mineros de la zona para activar las luces de sus frontales y que, tiradas y acumuladas en los márgenes del río, suponen un alto riesgo de contaminación del agua de consumo". Hoy, 28 de noviembre, y coincidiendo con el movimiento global Giving Tuesday, la Fundación activa su causa en la plataforma de crowdfunding Verkami para facilitar la contribución colectiva con este proyecto solidario: https://vkm.is/saffira

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: Fundación Paralelo 70 Autor: Fundación Paralelo 70

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: Imagen del documental 'Saffira'. Autor: Fede Arcos

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: Imagen del documental 'Saffira'. Autor: Fede Arcos

https://static.comunicae.com/photos/notas/1250784/P70_5351-Mejorado-NR.jpg

Pie de foto: Imagen del documental 'Saffira'. Autor: Fede Arcos