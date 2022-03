Samantha Vallejo-Nágera,KFC,Fismuler y La Gran Familia Mediterránea ganan The Best Digital Restaurants 2022

Ganadores Premios The Best Digital Restaurants 2022

Los premios creados por el periódico digital DiegoCoquillat.com reconocen la excelencia en la gestión digital y tecnológica del mejor o la mejor chef, grupo o franquicia, restaurante independiente y restaurante virtual

La chef Samantha Vallejo-Nágera, el grupo KFC, el restaurante Fismuler de Madrid y el restaurante virtual La Gran Familia Mediterránea, son los ganadores de la 5ª edición de los premios The Best Digital Restaurants 2022 (#TheBestDR2022).

Los premios, creados por el periódico digital DiegoCoquillat.com reconocen a aquellas personas y empresas del sector de la hostelería en España que han demostrado que la gestión de los entornos digitales y la innovación son unas de sus principales fuerzas transformadoras. Constan de cuatro categorías: mejor chef, mejor grupo o franquicia, mejor restaurante independiente, y mejor restaurante virtual.

Son los únicos premios en el mundo que reconocen el esfuerzo y el trabajo en la gestión digital, creando una comunidad en torno a los valores de la marca, interactuando activamente con esta y realizando iniciativas digitales y tecnológicas que impacten positivamente en la relación con sus clientes, con su entorno y en la propia empresa.

La quinta edición de los premios The Best Digital Restaurants ha contado con el apoyo de marcas líderes en el sector como Makro España , Last.app , Covermanager y ExpoHIP , patrocinadores de los respectivos premios. Se han entregado en una gala, que ha tenido como marco una reflexión sobre la Nueva Hostelería y los Restaurantes 4.0, poniendo el broche de oro a ExpoHIP, el mayor evento de innovación Horeca de Europa, que se ha celebrado en IFEMA Madrid , con una asistencia de 35.000 profesionales, convirtiéndola en la gran cumbre de innovación para todo el sector.

En primer lugar se ha entregado el premio The Best Digital Chef 2022 , lo ha hecho el propio Director, Diego Coquillat a la chef Samantha Vallejo-Nágera en nombre de ExpoHip, quien ha mostrado su agradecimiento,digitalmente, a través de un vídeo ya que no ha podido asistir a recogerlo, haciéndolo en su nombre Verónica Faccino, miembro del equipo de comunicación de la chef.

A continuación, José Antonio Pérez, CEO y Co-founder de Covermanager ha entregado el premio The Best Digital Restaurant_Group 2022 a su ganador, el grupo de restaurantes KFC , y lo han recogido Guillermo Berincua (Digital Strategy Manager KFC) y Beatriz Martínez (Brand Manager KFC).

El ganador del premio The Best Digital Restaurant_Indie 2022 , ha sido el restaurante madrileño Fismuler , perteneciente al grupo La Ancha, haciendo entrega del mismo Chema León (CMO Makro) a Patxi Zumarraga, chef y copropietario.

Y por último se ha dado a conocer el ganador del premio The Best Digital Restaurant_Virtual 2022 , que ha sido para La Gran Familia Mediterránea del Grupo Dani García , el encargado de entregarlo ha sido Eric Nikolic (CEO Last.App) y lo ha hecho a Diego San Román (CMO LGFM) y Sandra Manresa (CEO LGFM).

Sin duda, la gala de este año ha sido muy especial para todos y con más sentido si cabe, ya que la tecnología y la digitalización se están convieritendo en las palancas claves en la recuperación del sector. A partir de este momento el diario digital comienza a trabajar en la sexta edición.

