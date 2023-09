Samuel Yebra y Easy Home: la revolución de la vivienda modular sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de septiembre de 2023.

Easy Home, con Samuel Yebra García a la cabeza, está innovando en el campo de las viviendas modulares sostenibles. La empresa ofrece soluciones multifuncionales que van más allá de la vivienda, incluyendo invernaderos ecológicos y espacios para nómadas digitales. Con planes de expansión internacional y un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la transparencia a través de la tecnología Blockchain, Easy Home se posiciona como un referente en soluciones habitacionales del futuro

En un contexto donde la sostenibilidad y la eficiencia energética son cada vez más cruciales, la empresa canaria Easy Home bajo el liderazgo de Samuel Yebra García, está marcando un hito. Fundada en 2018, la compañía ha establecido su base en la Zona Especial Canaria (ZEC) y ha desarrollado viviendas modulares sostenibles que son mucho más que simples estructuras habitacionales.



Para Samuel Yebra: "Nuestro compromiso no es solo construir viviendas, sino crear soluciones habitacionales que sean sostenibles y eficientes. Utilizamos tecnología Blockchain para garantizar la transparencia en todo el proceso constructivo".



Más que viviendas: soluciones multifuncionales

Easy Home no se limita a la construcción de viviendas. Su enfoque modular y sostenible se extiende a invernaderos ecológicos para el sector agrícola y a espacios de trabajo para nómadas digitales. "La versatilidad de las construcciones permite adaptarlas a diferentes necesidades.



La empresa ha adquirido terrenos en el municipio de El Paso, en la isla de La Palma, con el objetivo de ofrecer viviendas dignas a las familias afectadas por la erupción del volcán Tajogaite. "Es una solución real y sostenible. Estas viviendas no solo son móviles, sino que también son reciclables, lo que permite su reubicación y adaptación a diferentes fines", añade Yebra García.



Con planes de expansión en el horizonte, Easy Home ya ha captado la atención de inversores internacionales. "Hemos recibido propuestas de Marruecos y Arabia Saudí. Modelo perfectamente exportable y adaptable a diferentes entornos geográficos y climáticos".



Samuel Yebra: "El futuro es verde y modular"

La tecnología Blockchain es un pilar en la visión de Easy Home. "Esta tecnología nos permite ofrecer una trazabilidad completa, desde la producción hasta la comercialización, especialmente en el sector agrícola", señala Samuel Yebra García. La empresa también está trabajando en el desarrollo de una "urbe tecnológica avanzada" en el municipio de Agüimes, que servirá como centro de investigación y de interpretación de datos.



Samuel Yebra es un empresario muy vinculado empresarialmente con Marruecos, concretamente con el grupo Valoris con el que está negociando la construcción de la primera fábrica de vivienda modular en Marruecos. "Es una oportunidad de oro y que debería contar con el apoyo de las autoridades para establecer puentes estratégicos entre Canarias y Marruecos".



Por otra parte, es la ciudad de Casablanca el lugar elegido por el proyecto empresarial de Samuel Yebra, EcoCripto, un Hub Tecnológico de Investigación y Desarrollo sostenible centrado en la tecnología BlockChain, Web 3.0 y activos digitales, donde las conversaciones han progresado significativamente y ya se está en la fase de selección de terreno para su desarrollo.



Sobre Easy Home y Samuel Yebra

Easy Home es una empresa canaria de soluciones modulares sostenibles con un fuerte compromiso con la sociedad, la sostenibilidad y el medio ambiente. Samuel Yedra García, está formado en comercio exterior y relaciones institucionales. Sus valores empresariales se centran en proyectos sostenibles y altamente tecnológicos en áreas económicas prioritarias. Estos incluyen la construcción de módulos inteligentes, transformación del turismo y desarrollo de proyectos agrícolas inteligentes, además de investigación y tecnología blockchain.







