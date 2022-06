SANOTEC presenta su guía para entender la importancia de controlar la calidad del aire en espacios cerrados

La COVID-19 ha quitado mucho, ha traído muchas cosas malas, pero, en consecuencia, también ha dejado algunas cosas buenas. Sin duda, la aparición de los medidores de Co2 (dióxido de carbono), que controlan "la calidad del aire" y los equipos para la purificación del mismo, han supuesto un avance

La sociedad no era consciente de lo que suponía respirar un aire insalubre, pero con la irrupción de la Covid se ha hecho evidente y más necesario que nunca renovar el aire interior. Una de las empresas del sector que más ha innovado para desarrollar nuevas soluciones para medir y purificar el aire en espacios cerrados es SANOTEC AirGuardian. Ahora presentan la guía sobre cómo controlar la calidad del aire interior para crear espacios seguros en el sector de la hostelería, oficinas, escuelas, locales y edificios.



La Guía Definitiva para crear espacios seguros

SANOTEC AirGuardian desarrolla y comercializa medidores de CO2 para el control del aire interior. Y sin duda ahora es uno de los momentos más importantes para instalar un medidor de SANOTEC. Aunque la incidencia del virus esté bajando, sigue habiendo muchos casos y, con las medidas de relajación, la transmisión es más alta. No es hora de bajar la guardia y los responsables de un negocio, aquellos que tienen su actividad profesional en un espacio cerrado, deben de preservar la calidad del aire interior, minimizando los contagios por enfermedades originadas por la contaminación del aire en espacios cerrados e impedir que su local sea un foco de transmisión.



Por eso SANOTEC AirGuardian ha publicado recientemente “La Guía definitiva. Recomendaciones y buenas prácticas para crear espacios seguros”, un eBook gratuito en el que se explica de forma didáctica el porqué de medir y renovar la calidad del aire en cualquier tipo de instalaciones interiores. Esta guía aporta datos científicos y opiniones autorizadas que advierten de los peligros de no ventilar un espacio cerrado. En el contexto actual, hay más probabilidades de que en una habitación cerrada, por ejemplo una oficina, con los trabajadores sin mascarilla y sin distancia de seguridad, se puedan dar casos de supercontagio. Por eso hay que aplicar una metodología de renovación de aire como la que propone SANOTEC AirGuardian.



En este sentido, la Guía Definitiva de SANOTEC AirGuardian propone cinco pasos para crear espacios seguros y respirables:



-Ventilar como medida de prevención: abrir las ventanas para renovar el aire y restaurar los niveles de oxígeno.



-Priorizar siempre la ventilación natural: crear corrientes de aire a través de las ventanas.



-Monitorizar los niveles de CO2: controlar los niveles de dióxido de carbono.



-Ventilar adecuadamente los espacios interiores: medir la concentración de CO2 para estimar la tasa de ventilación y los cambios de aire por hora (ACH). La Guía establece diferentes modos de ventilación según el espacio: en locales de hostelería, en el hogar, en las aulas o en locales y edificios.



-Planificar un flujo de soluciones: organizar un diagrama de flujo para establecer las soluciones más adecuadas. Entre estas, por supuesto, está el uso de los medidores de Co2 SANOTEC AirGuardian y purificadores de aire.



Las ventajas de SANOTEC AirGuardian

Los medidores de CO2 de SANOTEC monitorizan la calidad del aire de forma visual y eficiente. Sus dispositivos inteligentes controlan en todo momento de los niveles de dióxido de carbono y avisan a los responsables cuando hay que ventilar el espacio. Los equipos y soluciones de SANOTEC AirGuardian están aprobados y certificados por la directiva europea (marcado CE) y han sido diseñados y fabricados según recomendaciones del CSIC. Su instalación Plug & Play permite que cualquiera lo pueda poner en marcha. Además, se puede gestionar a través del móvil vía app.



Por ello, SANOTEC desarrolla una solución 360º para la correcta medición y purificación del aire, en ambientes cerrados en restaurante, hoteles, escuelas y todo tipo de locales en general.



Ya se puede descargar “La Guía definitiva. Recomendaciones y buenas prácticas para crear espacios seguros” de forma gratuita en www.sanotec.es.







