Seeking ofrece los mejores consejos para ligar de forma segura en internet

La plataforma de dating up para gente exitosa y atractiva, Seeking.com, con más de 44 millones de usuarios, ha recopilado consejos imprescindibles para mantenerse seguro durante una experiencia de citas online, tanto durante la etapa de mensajes de texto como cuando se está preparando una primera cita en persona

Madrid, 18 de abril de 2023.-

Consejos generales de seguridad para citas online

Preservar el nombre completo. Para hablar con alguien online, no se debe crear un nombre de usuario con el nombre y apellido. Simplemente hay que usar el nombre o crear una cuenta de correo electrónico divertida con un apodo atractivo. Esto además le dará a la relación un aire de misterio.



No mezclar las citas online con las redes sociales. Hay que evitar usar fotos de las cuentas de redes sociales en el perfil de citas online porque son demasiado fáciles de rastrear. De la misma manera, no se debe vincular ninguna web de citas online a las redes sociales. Esta es una de las formas más rápidas para que alguien rastree y aprenda todo sobre una persona, sus amigos y familiares.



Echar un vistazo a la cita antes de conocerla en persona. Siempre es recomendable usar una web de citas que cuente con chat de video para reunirse virtualmente antes de establecer citas en persona, y también poder pasar un tiempo juntos entre cita y cita. De este modo, no es necesario compartir el correo electrónico, número de teléfono o identificador de redes sociales, solo es un tiempo de calidad cara a cara con nuevos amigos. Para reforzar la seguridad, se deben tener en cuenta distintas cosas a la hora de usar el chat de video:



• No compartir información personal



• Evitar mostrar información privada en la imagen (fotos en la habitación, documentos, etc.)



• Tener en cuenta que ninguna plataforma de chat de video puede evitar que los propios usuarios graben sus chats de video.



Cortar de raíz cualquier conversación incómoda y tomar las medidas adecuadas para bloquear y denunciar a esa persona.



Ser cauteloso. No enviar fotos de inmediato, conocer un poco más a la persona con la que se está chateando. Además, no dar el número de teléfono y usar las funciones de chat en su lugar. Y para hablar con alguien, tener cuidado de no enviarle la ubicación, los eventos en los que se ha estado recientemente, el lugar de trabajo o cualquier otra cosa que pueda ubicarlo fácilmente en algún lugar que puedan reconocer o conocer. Aunque lo normal es estar hablando con alguien cercano, es mejor mantenerlo seguro hasta que no se sepa con certeza.



No dar nunca dinero o información financiera a nadie online. El mismo principio se aplica a toda la actividad online, no solo a las citas online.



No revelar el lugar dónde se vive ni con quién. No revelar nunca la dirección física ni llevar allí a una cita. Para pasar un rato juntos en persona, reunirse en un lugar público y conocido. Incluso llevar a un amigo a la cita o compartir la ubicación con el entorno.



Reunirse en un lugar público. Nunca tener un encuentro con una cita online en el coche, en una gasolinera, un motel/ hotel o cualquier lugar donde no pueda escapar de manera segura y rápida. Si en algún momento la cita es incómoda hay que seguir el instinto y salir de esa situación de inmediato.



Observar. Prestar atención al lenguaje corporal y las expresiones faciales de la otra persona.



Vigilar el alcohol que se consume. Se debe limitar la cantidad de alcohol que se bebe y nunca dejar perder de vista la bebida. Las drogas son fáciles de administrar y no cambian el sabor o la apariencia de la bebida. Vigilar la bebida en todo momento es la mejor manera de mantenerse seguro.



Autogestionar el transporte para ir y regresar. Conducir coche propio, coger transporte público, llamar a un amigo o usar una aplicación de transporte público. Para asegurarse de llegar a casa sano y salvo, no aceptar montar en un coche ajeno ni volver hasta casa paseando para evitar dar a conocer el domicilio.



Contar siempre con suficiente dinero en efectivo o una tarjeta de crédito para llegar a casa. Nunca se sabe lo que podría suceder y tener algo de efectivo disponible o fondos electrónicos para manejar cualquier situación inesperada es la mejor manera de sentirse cómodo cuando se está en una cita.



Es fundamental utilizar una plataforma que ofrezca medidas de seguridad, según Emma Hathorn, experta de citas de Seeking.com: "Como parte de nuestro enfoque, nuestro equipo de asistencia trabaja continuamente para educar a la comunidad sobre las medidas de seguridad a la hora de comunicarse online. Nuestro compromiso de mantener a salvo a nuestros miembros es inquebrantable y estamos implementando constantemente todas las funciones de seguridad nuevas y mejoradas".



"Utilizamos la denuncia de usuarios, lo que significa que una vez que se denuncia a un usuario, podemos enlazar con nuestros sistemas para identificar a posibles estafadores y mantenerlos alejados de nuestro sitio. Aprovechamos la inteligencia artificial (IA) en múltiples puntos de contacto a lo largo del viaje de nuestros miembros para minimizar los riesgos para su seguridad".



"Trabajamos con múltiples terceros para identificar y bloquear cuentas fraudulentas. Utilizamos human-in-the-loop (HITL), que incluye tanto humanos como IA para combatir posibles comportamientos fraudulentos, incluidas las estafas. A todo esto, añadimos un sistema de verificación voluntaria de perfiles y una empresa externa que refuerza aún más estos sistemas de seguridad", añade.



Con más de 44 millones de usuarios en todo el mundo, Seeking.com crea una comunidad en la que los solteros y solteras pueden encontrar relaciones alineadas con sus gustos y pasiones fomentando una comunicación franca y honesta para disfrutar de una experiencia de citas superior.



