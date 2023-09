Seis empresas creativas cántabras viajan a Matera, una de las ‘Capitales Europeas de la Cultura’

(Información remitida por la empresa firmante)

Santander, 20 de septiembre de 2023.

En el marco de la incubadora sectorial ‘AcelerArte’, que coordina el CISE, seis compañías de la región han disfrutado de un networking internacional de la mano de MateraHub, una de las instituciones europeas más relevantes en la Industria Creativa y Cultural

Seis empresas culturales cántabras, participantes del programa de incubación ‘AcelerArte’ que coordina el Centro Internacional Santander Emprendimiento ( CISE), han viajado a Matera (Italia) para conocer las claves que han convertido a esta ciudad en uno de los epicentros europeos de la Industria Cultural y Creativa (ICC).



Los responsables de Quasar Teatro, Aima Martín, Escenario Miriñaque, La Madriguera Azul, Librería Gil y Ruido Interno han conectado durante cuatro días con startups italianas, han descubierto cómo se ha regenerado el tejido empresarial en el sector tras la pandemia de la Covid-19 y se han formado en las últimas metodologías creativas.



El CISE ha contado para este networking internacional con un socio local: Materahub, una institución referente a nivel europeo por su impulso a la Industria ICC, con más de trece años de experiencia en el desarrollo de programas que apoyen el sector gracias a una visión innovadora y empresarial.



En 2019, Matera fue considerada la ‘Capital Europea de la Cultura’ gracias a la puesta en valor de su patrimonio histórico, cuyo principal atractivo son las casas en las rocas de los Sassi, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993, y una programación cultural colaborativa que abrió la ciudad al turismo internacional.



Para Manuel Redondo, director del CISE, esta experiencia de conexión internacional ha sido "inspiradora" para las empresas cántabras al encontrar paralelismos entre Cantabria y Matera. "En nuestra comunidad contamos con un enorme potencial tanto en patrimonio como con un tejido empresarial muy potente. En estos días, los participantes, han podido conocer de primera mano las estrategias competitivas que desarrollan estas empresas locales, con la innovación como eje central y con la mira en Europa. Estas estrategias pueden ser fácilmente trasladadas o servir de inspiración para sus propios proyectos", ha detallado.



Sarah Rodríguez, gerente de La Madriguera Azul y participante de ‘AcelerArte’, ha destacado la "visión de fomentar el arte y de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de esta. No solo desde el prisma de la productividad económica, sino también el impacto social que genera cuidar la creatividad. Esta experiencia nos ha supuesto un empuje para seguir trabajando".



Entre las actividades programadas en la agenda, destacan encuentros con organismos como L’Albero, compañía de teatro que combina la pedagogía teatral con la investigación, el proyecto Team Art Studio, colectivo de ilustradores centrado en el poder comunicativo de las imágenes, o el Basilicata Creativa, un clúster que estimula la creación de nuevos proyectos empresariales. También formaciones en temáticas como patrimonio y nuevas tecnologías o el papel de las ICC en la regeneración urbana, así como visitas a Casa delle Tecnologie Emergenti, el Museo TAM o un recorrido por el casco antiguo de la ciudad.



‘AcelerArte’, formación, incubación y apoyo para las ICC

A lo largo de los últimos meses, diez empresas cántabras del sector, las seis que han viajado a Italia y a las que se suman La Lebaniega Producciones, Now Estudio, Tanea Documentación y Conservación y Ulapé Teatro, han estado formándose en materias relativas a negocio: desarrollo empresarial, orientación al cliente, liderazgo, visión de mercado o marketing. También en medición del impacto, tanto desde un eje social como económico. Una vez completado este primer itinerario formativo, los participantes pasaron por la fase de acompañamiento de la mano de expertos del sector ICC, referentes en sus campos, como Álvaro Fierro, Cultumetría, María Montesino, de La Ortiga Colectiva, y Marcos Diez, La Torre de Don Borja.



El programa de aceleración concluirá el próximo lunes 25 de septiembre con una jornada ‘Demoday’ ( acceso gratuito previa confirmación) que tendrá lugar en la Librería Gil a las 16:00 horas.



‘AcelerArte’ forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). Está promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, y ha sido diseñada por CISE.



La Industria Cultural, clave para la región

Según el Observatorio de la Cultura 2022 elaborado por la Fundación Contemporánea, Cantabria se sitúa en el octavo puesto a nivel nacional en términos de calidad e innovación de su oferta cultural. Entre otros, la región destaca por su notable patrimonio, siendo reconocida como una de las referencias europeas en patrimonio arqueológico. Un valor de peso para el turismo en Cantabria: en 2021 más del 6% de los visitantes lo hicieron motivados por su oferta cultural.



En el plano empresarial, en Cantabria se contabilizan 1.201 empresas culturales, de acuerdo con el instituto cántabro de Estadística (ICANE). En ese mismo sentido, la Industria Cultural es uno de los cinco ecosistemas prioritarios para la comunidad, identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3) que ha seleccionado aquellos activos exclusivos de la región que suponen una ventaja competitiva.



Acerca de CISE

CISE es un centro que fomenta desde hace una década el espíritu emprendedor e impulsa la generación de startups. Cuenta con el respaldo del Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria y Banco Santander para desarrollar programas formativos que estimulan la creatividad de las personas al tiempo que da apoyo a iniciativas emprendedoras y de innovación a través de diferentes programas de alcance nacional e internacional.



Durante estos diez años, más de 72.000 personas de 22 países de Europa y América han participado en las actividades desarrolladas por el Centro y más de 38.000 han recibido formación online o presencial gracias a sus programas.







