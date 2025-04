SHABOOZEY: el fenómeno musical que conquistó España y el mundo anuncia nueva edición de su álbum

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de abril de 2025.

El artista multiplatino lanza

WHERE I’VE BEEN, ISN’T WHERE I’M GOING

Con nuevas colaboraciones y temas inéditos

Su nuevo sencillo “Blink Twice” Ft. Myles Smith ya está disponible

ESCUCHA AQUÍ: https://shaboozey.ffm.to/blinktwice



El cantante y compositor estadounidense Shaboozey, cuyo éxito mundial "A Bar Song (Tipsy)" resonó con fuerza en España, anuncia el lanzamiento de Where I've Been, Isn't Where I'm Going: The Complete Edition, una versión ampliada de su álbum Platino en USA. Este nuevo proyecto, que estará disponible el 25 de abril a través de Empire, incluirá 18 temas con seis canciones inéditas y colaboraciones especiales.

Junto con este anuncio, Shaboozey lanza hoy un nuevo sencillo y video musical, “Blink Twice”, con la participación del ganador del BRIT Award, el artista británico Myles Smith.





"A Bar Song (Tipsy)": Un éxito sin precedentes en España



El sencillo "A Bar Song (Tipsy)" no solo arrasó en las listas de éxitos internacionales, sino que también conquistó al público español, obteniendo un Disco de Oro en nuestro país y alcanzando el número uno en Los40. Además, fue nominado a 2 categorias de Los40 Music Awards 2024 como Mejor Canción Internacional y Mejor Artista Internacional.

La canción rompió récords, manteniéndose durante semanas en el número 1 de la lista Billboard Radio Songs Chart y alcanzando el número 1 en las listas Billboard Hot Country Songs, Country Airplay y Mediabase/Country Aircheck.

Este éxito masivo convirtió a Shaboozey en el primer artista con un sencillo en el top 10 simultáneo en las listas Country Airplay, Pop Airplay, Adult Pop Airplay y Rhythmic Airplay, y el segundo artista negro en alcanzar simultáneamente el número 1 en Billboard Hot 100 y Country Songs Charts. Además, la canción acumula más de mil millones de reproducciones y ha entrado en el top 10 en numerosos países con múltiples nº 1 en Australia (siendo el primer sencillo independiente en alcanzar el nº 1 en las listas ARIA este año), Canadá, Suecia, Dinamarca y el Big 40 del Reino Unido.



Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going, su trabajo más ambicioso

Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going es el trabajo más ambicioso de Shaboozey hasta la fecha. Manteniéndose firme en el Billboard 200 desde su lanzamiento y apareciendo en las listas de “Mejores Álbumes de 2024” según Rolling Stone o Billboard, entre otros medios de primer nivel, el cantante y compositor originario de Virginia presenta un viaje cinematográfico por el salvaje Oeste estadounidense, elevando aún más su narrativa y profundizando en el sonido country-folk que ha explorado en los últimos años.



Tracklist - Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going Complete Edition:

Horses & Hellcats A Bar Song (Tipsy) Last Of My Kind (feat. Paul Cauthen) Anabelle East Of The Massanutten Highway Let It Burn My Fault (feat. Noah Cyrus) Vegas Drink Don't Need No Mix (feat. BigXthaPlug) Steal Her From Me Finally Over Amen (feat. Jelly Roll) Hail Mary (feat. Sierra Ferrell) Fire And Gasoline Blink Twice (feat. Myles Smith) Good News Chrome



PREGUARDA AQUÍ: https://shaboozey.ffm.to/whereimgoingdel...

Foto Shaboozey

Portada Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going: The Complete Edition