Se solicita la realización de más test que determinen el estado de la sociedad española

Helicópteros Sanitarios es una empresa de atención domiciliaria que actualmente abarca más de 80.000 socios en la costa del Sol, contando desde hace más de 300 años con un servicio de emergencia las 24 horas por medio de UVIS y equipos médicos que se desplazan al domicilio de aquellos que necesitan ayuda. www.helicopterossanitarios.com. La empresa es pionera en España en este tipo de servicios y cuenta además con uno de los hospitales más modernos y tecnológicamente más avanzados de todo el Sur de España

María José Cañete es la presidenta de dicha empresa, cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector sanitario salvando vidas en cuerpo y alma. Con la aparición del coronavirus, los servicios sanitarios se han visto desbordados, no cuentan con el material suficiente y necesario y se encuentran en una situación extrema de desbordamiento.



A raíz de esta situación, María José, experta en dirigir equipos y en reaccionar rápido ante cualquier situación de extrema gravedad, se puso a investigar sobre por qué en países como Alemania, Corea del Sur y Dinamarca el índice de mortalidad debido al COVID-19 era tan bajo. Tras días investigando descubrió que "la causa de este fenómeno era que en esos países se realizaban test a personas con síntomas y sin síntomas".



Es por ello que se encuentra realizando una petición al presidente del gobierno de España, además de ofrecer su ayuda y la de todos sus equipos para ir a China a solicitar más test para que en España se realicen con la misma regularidad con la que se están haciendo en otros países. Considera que "esta es la única manera posible mediante la cual se salvarán vidas en España, y asegura que desde su experiencia sanitaria, si esto no se lleva a cabo, costará la vida de muchos españoles en los próximos días". También asegura que "una manera de llevar esto a cabo sería liberalizando los hospitales, farmacias y laboratorios para que todos por igual puedan realizar test, pues actualmente solo se hacen en hospitales y el resultado se tarda días en conocer".



Con todo esto, María José Cañete hace un llamamiento al presidente del gobierno de España y pide que "se realicen más test que determinen si los solicitantes tienen o no Coronavirus, también conocido por COVID-19". Además ofrece su ayuda y la de todos sus equipos para el transporte desde China de más test.







