El stand de Barcelona Activa diseñado por 118 Studio conquista la feria ISE 2025

Un proyecto que pone en valor el talento creativo, audiovisual y tecnológico de la ciudad

Madrid, 12 de febrero de 2025.- Del 4 al 7 de febrero, el recinto Gran Via de Fira Barcelona ha sido el escenario de la feria Integrated Systems Europe (ISE) 2025, el evento más influyente a nivel mundial en el sector audiovisual y tecnológico. La edición ha alcanzado un récord de asistencia con 85.351 visitantes procedentes de 168 países.



Representa una plataforma clave para empresas, inversores y profesionales, quienes encuentran en ISE un punto de conexión, intercambio de ideas y networking en una industria en constante evolución.



Se ha podido experimentar lo último en sistemas audiovisuales integrados, incluyendo tecnologías emergentes como la realidad aumentada y virtual, mecanismos de sonido de última generación y soluciones de iluminación inteligente.



Barcelona, reconocida por su dinamismo y capacidad de atraer talento, ha tenido una participación destacada a través de su stand institucional de 256m, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa (Agencia encargada de potenciar el emprendimiento, la innovación y el empleo en la ciudad).



Claim del diseño de 118 Studio: "Look and feel"

Bajo el lema "Look and Feel", 118 Studio diseñó el stand con un enfoque que combinaba la estética visual (look) y la experiencia sensorial (feel) del visitante. Esta idea buscaba crear un área inmersiva que resaltara la interacción de los usuarios y las tecnologías presentadas bajo los principios de continuidad, tecnología y conexión.



El concepto inspirador: "Barcelona, where creativity flourishes"

118 Studio llevó a cabo el diseño del stand fundamentándose en la idea de que la ciudad condal es un ecosistema donde la creatividad y la innovación convergen y fluyen para impulsar el progreso.



El espacio concentró una demostración del talento creativo y audiovisual local y se convirtió en punto de encuentro del ecosistema local e internacional.



Esta exposición no solo ha ofrecido información sobre las múltiples oportunidades que Barcelona brinda a las empresas. También se ha convertido en un punto de encuentro donde la creatividad y la tecnología se han dado la mano para demostrar que Barcelona es un referente en el panorama internacional.



El espacio se concibió como un punto de encuentro dinámico que integraba elementos que subrayaban la identidad de la ciudad. Se definió en cuatro zonas con un sistema de líneas y apertura de verticales que facilitaban un flujo interior intuitivo.



• Recepción para acceder al recinto que ha albergado el "Barcelona International Welcome Desk".



• "Barcelona Creativity Showroom", un recorrido experiencial en el que seis empresas han mostrado sus propuestas tecnológicas y creativas: SEEDSXR, FEDE SWITCH & LIGHT, blit.studio, IT'S ON SYNC, FLOP WORK y GLASSY FILMS.



• "Beyond the Screen", la instalación artística, desarrollada por DOMESTIC DATA STREAMERS, ha mostrado contenido generado a tiempo real por los visitantes. La propuesta ha consistido en unas instalaciones digitales que trascienden la pantalla estándar de dos dimensiones para crear obras artísticas tridimensionales con las que los visitantes han interactuado mediante la IA. Esta iniciativa ha invitado al público a reflexionar sobre cómo la tecnología moldea las perspectivas.



• "Ágora", un área polivalente para fomentar las conexiones profesionales y en la que se han organizado presentaciones y mesas redondas sobre las tendencias del sector.



En la obra se usaron materiales como el tablero de melamina negra, que proporcionó una base moderna y elegante al diseño. Además, se incorporó un efecto cemento, creando una textura industrial que contrastaba con otras piezas.



Para añadir calidez y naturalidad, se emplearon listones de pino blanco que potenciaban la luminosidad y suavizaban la atmósfera. Finalmente, se añadieron tubos LED en las columnas de madera para resaltar áreas específicas.



Barcelona: un polo de ingeniería, desarrollo creativo y emprendimiento

La participación de Barcelona en ISE 2025 no solo reafirma su compromiso con el campo tecnológico, sino que también consolida su papel como hub estratégico en la economía global. Ha sabido combinar su riqueza cultural con un contexto innovador que favorece la expansión de compañías emergentes y multinacionales.



Para 118 Studio, este proyecto ha sido una oportunidad de reflejar los valores de la ciudad y contribuir a su posicionamiento como líder en el ámbito audiovisual y tecnológico.







