COMUNICADO: ¿Es suficiente con un traductor automático?

La traducción automatizada puede ser un recurso útil en algunos casos. Pero no en todos.

Hoy, todos tenemos acceso a un dispositivo con el que navegar por Internet. Es lo que tiene el auge de las nuevas tecnologías. Y seguro que por una u otra razón, accedes a páginas web. Lo que pasa es que a veces te encuentras con sitios escritos en inglés o en otros idiomas, que resultan bastante complicados de entender.

A veces intentamos leer el texto, haciendo lo posible por recordar las clases de idiomas que nos dieron cuando éramos estudiantes. Aunque otras seguro que hemos usado una herramienta bastante común. Nos referimos a los traductores automáticos. Aunque hay otras situaciones que requieren más bien recurrir a servicios de traducciones.

¿Para qué sirve un traductor automático?

Algunas veces, bien porque se necesita comprender una palabra en otra lengua o si se busca algo que en nuestro idioma no tiene información de calidad, se puede acudir al uso de traductores como el de Google, posiblemente el más conocido. A veces también sirve para refrescar nuestro conocimiento, como cuando estamos escribiendo a alguien en otra lengua y se nos ha olvidado una palabra.

También puede ocurrir que nos encontremos con algo que necesita traducción inmediata. Y que en estos momentos no haya nadie cerca que nos pueda ayudar. Un traductor en línea nos puede sacar del apuro, aunque sea de forma temporal.

Las limitaciones de un traductor en línea

Hay que reconocer que estas herramientas cada vez son más precisas. Lo cierto es que se han ido puliendo y con algunos idiomas sobre todo se pueden hacer cosas impensables hace solo un par de años. Aunque no dejan de ser programas informáticos, que tienen sus limitaciones. Veamos un ejemplo.

El inglés es sin duda el idioma en el que se hacen más traducciones. Si queremos que un traductor automático se encargue de pasar de este a otro idioma un texto completo, puede que nos llevemos más de una sorpresa. Hay expresiones que las máquinas solo pueden traducir de forma literal, perdiendo todo el sentido. Por no hablar de que a veces una sola falta de ortografía puede hacer que la palabra elegida para traducir el texto no sea precisamente la adecuada, como por ejemplo si a inglés se nos olvida ponerle el acento. No esperes que un traductor automático comprenda que no querías referirte a una parte del cuerpo, sino a un lenguaje.

¿Para qué es imprescindible una agencia de traducciones?

El uso de servicios lingüísticos profesionales, detrás de los cuales haya gente de verdad, es prácticamente obligatorio en una serie de situaciones. Por ejemplo, si hay que traducir un texto legal, no es buena idea que lo haga una máquina, porque puede inducir a errores bastante peligrosos.

También es importante destacar que los documentos de este tipo solo pueden ser traducidos por alguien que pueda certificar la veracidad de lo que se pone, y nadie puede acudir a Internet para que lo haga el traductor automático de turno. Así que si necesitas gestionar algo y no recibes los documentos en tu lengua, será mejor que contactes con una empresa especializada.

Si tienes una empresa, seguramente quieres dar una imagen lo más profesional posible. Por eso, no puedes arriesgarte a crear una campaña de marketing o traducir los textos de tu web con herramientas automáticas. Puede que la cosa no salga del todo mal, pero hay fallos que te convertirán en el hazmerreír de tu nicho dice mercado. Y a nadie que no se dedique a vender servicios de humor le haría gracia esto, ¿no es verdad?

