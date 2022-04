Cómo sumarse al reto de la moda sostenible en 3 pasos, según GLAMI

El buscador de moda líder en Europa apuesta por la sostenibilidad y el consumo de una moda slow y de calidad. Actualmente, GLAMI trabaja con más de 500 firmas sostenibles y cuenta en su plataforma con filtros que permiten al usuario cribar sus búsquedas según los certificados de sostenibilidad más destacados. Durante el mes de abril, las redes sociales de los 12 países en los que opera la compañía están dedicados a este tema y ofrecen consejos sencillos y útiles a los consumidores

El ritmo frenético de las tendencias cada vez más breves y cambiantes parece haber llegado a su fin para dar paso, en su lugar, al compromiso con la moda sostenible. GLAMI, el buscador de moda líder en Europa, se suma a esta apuesta dedicando todo el mes de abril en las Redes Sociales de los 12 países donde opera a este tema, subiendo contenido al respecto en su blog y, sobre todo, trabajando con más de 500 marcas de moda sostenible a nivel global. Sólo en España, GLAMI.es acoge en su catálogo a firmas como Ecoalf, El Naturalista, Veja, Osklen o Weekday, entre muchas otras, cuya actividad está certificada como sostenible y respetuosa con el medio ambiente y la sociedad en general.



Son algunas de las acciones que, cada vez más, se tienen en cuenta en la industria de la moda, una de las que, según los datos registrados, generan un impacto más negativo para el medio ambiente. De hecho, la propia Unión Europea ha propuesto recientemente una nueva estrategia a favor de procesos más sostenibles en el sector que ayuden a impulsar en el mercado aquellas prendas y textiles fabricados de manera respetuosa con el entorno y a tomar medidas enérgicas contra las empresas que engañen a los consumidores con afirmaciones ambientales falsas.



“La sostenibilidad y los procesos de fabricación ecológicos y éticos, tanto con nuestro entorno como con los derechos laborales y sociales y el respeto a los animales, son cada vez más importantes dentro de las estrategias de las empresas y marcas de moda. Por su parte, los usuarios también están cada vez más concienciados y son mucho más exigentes con la calidad y las garantías de la moda que consumen”, explica Xenofon Eleftheriadis, Director de Comunicación Global de GLAMI, quien añade que “en GLAMI estos valores son abanderados en nuestra actividad y nos sentimos muy orgullosos de trabajar y colaborar con firmas que van en la misma dirección”. Por eso, remata, “estamos dedicando todo este mes a difundir y comunicar sobre ello en nuestros canales sociales y otras herramientas de marketing, dando a los consumidores algunos sencillos consejos sobre cómo tomar decisiones más sostenibles a la hora de hacer sus compras de moda”. Además, a través del blog, millones de usuarios europeos de GLAMI tienen la oportunidad de aprender más sobre materiales sostenibles, marcas locales éticas o cómo crear un buen armario cápsula que sobreviva al paso del tiempo.











Consejos para comprar moda de forma más sostenible y ética



1 " Comprar ropa hecha con materiales reciclados



Un gran porcentaje de la ropa que se produce está hecha con fibras sintéticas, que incluyen elastina, nailon y acrílico. El poliéster es el más común en la producción total de fibras, debido a la durabilidad y versatilidad únicas del plástico. Dado que los materiales sintéticos pueden tener un impacto negativo y a largo plazo en el medio ambiente, muchas marcas están recurriendo a versiones recicladas de fibras sintéticas para sus procesos de fabricación.



Además, algunos grandes representantes de la moda se han fijado el objetivo de aumentar el porcentaje de poliéster reciclado en su producción hasta en un 45% para 2025 con el fin de reducir este impacto en nuestro entorno. Las marcas que nutren los principios de la Economía Circular, destacan esa información en sus declaraciones de producto. Esos productos son muy fáciles de encontrar en las tiendas que los consumidores visitan físicamente o de manera online.



2 " Priorizar la ropa fabricada con materiales naturales



Algunos materiales utilizados por la industria textil no requieren de tratamientos con pesticidas o herbicidas, ni de químicos agresivos durante su fase de procesamiento. Uno de ellos es el del algodón orgánico, que se cultiva de forma tradicional. La semilla en sí tampoco está modificada genéticamente. Esta fibra natural absorbe muy bien la humedad y es fácil de procesar y, además, su biodegradabilidad tarda sólo de cinco a seis meses.



Otro ejemplo de tejido natural es el que se hace a base de la pulpa del bambú. Al crecer, esta hierba no requiere casi de agua en comparación con otros materiales, ni tampoco del uso de fertilizantes sintéticos. Además, los campos de bambú tienen el poder de absorber carbono.



Por su parte, el cáñamo industrial es otro material a destacar. Se trata de un tipo de cannabis que se cultiva exclusivamente con fines industriales y que tiene una textura similar a la del lino. Para su cultivo no se necesitan herbicidas químicos agresivos e incluso reduce las plagas de forma natural. También absorbe el CO2 y devuelve el 60-70% de los nutrientes que toma del suelo.



Por todo ello, GLAMI recomienda a los consumidores tener muy en cuenta los materiales de los que están hechos las prendas que compran, no sólo su diseño. Adquiriendo productos realizados con materiales de calidad, el consumidor no sólo disfrutará de sus beneficios funcionales, sino que también ayudará con su decisión de compra a dejar una menor huella en el medio ambiente.



3 " Comprar de forma inteligente



Es posible que muchos consumidores se reconozcan en esta afirmación: “no tengo nada qué ponerme”, aun cuando cuentan con un armario rebosante de prendas y complementos. Esto es algo muy común y suele suceder cuando se compran sólo, o en su mayoría, piezas que son de moda o tendencia en un momento dado.



Para evitar esto es recomendable llenar el armario con prendas atemporales que valdrán durante un largo período de tiempo y que los consumidores podrán combinar en múltiples ocasiones. Los blazers negros son, por ejemplo, una pieza clásica que suele venir bien para cualquier ocasión. También contar, al menos, con un par de vaqueros de calidad que el consumidor pueda usar durante varias temporadas. Sin olvidar, además, el típico vestidito negro que usar en diferentes ocasiones, así como la camisa blanca para ponerse con unos pantalones de oficina o con jeans para conseguir un look más informal.



En definitiva, el objetivo de las compras inteligentes no es acumular ropa que aburra rápidamente, sino elegir prendas más atemporales que los consumidores puedan acentuar o destacar con otros complementos según la ocasión. Con este enfoque, no solo se mantiene la coherencia de cada estilo, sino que también se reduce el impacto negativo en el medio ambiente que causa la acumulación y el vertido innecesario de grandes cantidades de ropa que se ha dejado de usar.



GLAMI, el buscador de moda en el que los consumidores pueden navegar fácilmente a través de miles de prendas, zapatos y accesorios, cuenta con un conjunto estricto de criterios para evaluar los esfuerzos sostenibles de las marcas. Los usuarios pueden descubrir más sobre este tema en la guía de materiales de GLAMI, usar filtros para encontrar los materiales sostenibles, certificados o país de origen. Para obtener más inspiración y consejos y tendencias de moda, también pueden visitar el blog de GLAMI. ¡Encontrar moda sostenible y con estilo nunca ha sido tan fácil!







