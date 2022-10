Superdespedidas acaba con las despedidas de soltero tradicionales

(Información remitida por la empresa firmante)

Contratar a un boy o stripper para las despedidas de soltero es una moda ya pasada. Existen muchas más actividades entre las que elegir

En la mayoría de las películas y series de principios de los 2000, cuando había una boda, los protagonistas se iban de despedida de soltero. Y el plan general de esas despedidas solía ser siempre el mismo: un club de striptease. A día de hoy, sin embargo, las despedidas de soltero o soltera no están tan relacionadas con mostrarle al novio o a la novia lo que se va a perder después del "sí quiero". Más bien, se trata de actividades pensadas para pasar un fin de semana divertido en compañía de amigos o familiares. Cómo eran las despedidas de soltero La tradición dice que las despedidas de soltero y soltera deben celebrarse en un club de striptease. Aunque este tipo de actividad está perdiendo fuerza en los últimos años, hay gran cantidad de referencias audiovisuales que señalan un striptease como el mejor plan para ir de despedida de soltero. Y ahora ¿cómo se celebran las despedidas? A día de hoy, son muchas las enlace. Cada vez se están popularizando más las actividades multiaventura, aunque hay grupos que prefieren otras más relajantes. Por eso, las agencias de despedidas de soltero se están viendo obligadas a ampliar su catálogo de manera que haya actividades para todos los gustos. En cualquier caso, el objetivo de todos los solteros que quieren celebrar una despedida es pasarlo bien con sus amigos y familiares. Y es evidente que no todos los grupos tienen los mismos gustos. Celebrar la despedida de soltero perfecta Lo primero que se debe hacer para celebrar una despedida de soltero perfecta es elegir el lugar. Generalmente, los solteros deciden pasar un fin de semana fuera de su ciudad para tomárselo, además, como unas vacaciones con sus amigos antes de la boda. Pero ¿cuáles son estos destinos? Los más demandados, sin duda, Granada, Salamanca o Ibiza; en definitiva, lugares en los que es muy fácil combinar los planes de fiesta con actividades. Lo siguiente es elegir las actividades. Existe una gran variedad de opciones, y lo más recomendable es seleccionar las actividades favoritas del novio o la novia: si lo que está buscando es relajarse, lo mejor es quedarse con comidas y cenas, e incluir alguna actividad como tarde de spa; si, por el contrario, el novio o la novia es fan de los deportes de aventura, se puede preparar una despedida multiaventura con humor amarillo, paintball, barranquismo o rafting. ¿Con quién celebrar una despedida de soltero de 10? Super despedidas Granada es una agencia de despedidas en la que están acostumbrados a trabajar con todo tipo de actividades y de grupos de despedidas. Cuentan con un extenso catálogo, en el que ofrecen tanto actividades tranquilas (sesiones de spa o las comidas y cenas) como otras más movidas (rappel, rafting o láser combat). Pero no obliga a los grupos a ceñirse a alguna tipología en concreto.

