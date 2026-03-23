Portada de la novela "Y ella me regaló un Entremanos" - TONY ·ESPÓSITO

(Información remitida por la empresa firmante)

Colombia, 23 de marzo de 2026.

“Tequila Entremanos patrocina la sexta novela del autor Carmelo Di Fazio y obtiene derechos para realizar producciones de cine y TV”.

Se podría afirmar que somos una marca joven, pero, llena de historia y trascendencia desde su génesis, basada en manos expertas con más de un siglo de sapiencia. Razones más que suficientes para que en menos de cuatro años hayamos conquistado los paladares más exigentes en España, México y USA. Entremanos; un tequila de alta gama y rebosante de membranza sobre el verdadero sentimiento a la hora de elaborar un producto inimitable y orgullosamente mexicano.

Nuestra marca, Tequila Entremanos fue concebida con el propósito de crear un producto 100% artesanal, autóctono, diferenciador y extremadamente respetuoso de la naturaleza y de la tradición de los tequilas prémium, siempre cuidado por manos expertas. Valores esenciales que le aportan a Entremanos finura, delicadeza, romanticismo y armonía entre lo humano y la Madre Tierra. Ese ha sido el secreto de nuestro éxito: ser artesanales de principio a fin; romper con la vorágine del mercado y ser diversos e innovadores. Por ello, nos sentimos orgullosos de ser la marca que, a modo de patrocinador exclusivo, estará presente en el nuevo libro del autor venezolano Carmelo Di Fazio y que llevará por título… “Y ella me regaló un Entremanos”. Modelo de negocios que el autor expuso, y a la primera nos cautivó. La idea es rompedora, novedosa, única en el mercado y selectiva, porque coexiste con nuestro tequila, sus valores y los planes de marketing y publicidad que comenzarán con esta sorpresa que une la literaria y el posicionamiento de Entremanos durante el 2026. Como aporte artístico —vital— hemos complementado el proyecto con la participación de la afamada diseñadora gráfica Daniela Díez, Chenta quien le dará brillantez a la portada y a la contraportada. Puntualizó Yan Monroy Martín, director general de Tequila Entremanos.

Después de varios años de esfuerzos y anhelos por darle existencia a este esquema —capaz de unificar una marca con la esencia de una pieza literaria— en donde conjugué varios conceptos, ideas, análisis de mercados y tendencias dentro del ecosistema publicitario y comercial actual, finalmente logré vincularlo a Entremanos con el propósito de exaltar ese lado humano del producto —algo que algunos anunciantes han olvidado, o sustituido por un algoritmo—. Finalmente, y de la mano de Tequila Entremanos, el sueño ya cobró vida. La idea es muy simple. Mi sexta novela será una historia de amor bonito —ficción— que se gestó durante un momento doloroso, en donde se unieron los corazones de dos almas opuestas, gracias a un regalo muy especial… Sin hacer spoiler de la historia Tequila Entremanos estará presente en la narrativa; a modo de Cupido y en rol protagónico. Además, Entremanos le da la bienvenida al lector desde la portada. Hablando en términos publicitarios y de marketing, la marca apostó por un acuerdo que le otorga beneficios de por vida por la explotación de los derechos audiovisuales (Cine y TV) y buena parte de las regalías en formatos impresos, en ambos casos y en todas las lenguas. Esto equivale a “crear” un medio publicitario en donde el patrocinador no solo se beneficia de la presencia activa dentro de la historia (El medio), pues también percibe ganancias económicas por siempre. No puedo describir la alegría que he disfrutado por este gran logro en mi carrera como publicista y escritor. Ratificó Carmelo Di Fazio.

La novela “Y ella me regaló un Entremanos”, según palabras del autor, debe estar lista y publicada a mediados de año para el deleite de los amantes del tequila y la buena lectura. Posteriormente, la podremos apreciar en el cine o en la TV, porque la historia dará de qué hablar. Es un libro para toda la familia, muy al estilo de películas como… Un paseo por las nubes, Un buen año, u otras producciones similares.