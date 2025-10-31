Tinder y ESN colaboran para impulsar el bienestar emocional y reducir la soledad entre estudiantes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de octubre de 2025.-

Tinder y Erasmus Student Network (ESN) se unen bajo el lema 'It’s a Match! Spark the Local Way' para promover el bienestar emocional y combatir la soledad no deseada entre los estudiantes internacionales que llegan a España

El año pasado, más de 30.000 estudiantes internacionales escogieron España como destino para realizar su movilidad internacional. Solo en ese periodo, ESN España organizó más de 650 actividades y eventos en todo el país con el objetivo de hacer su estancia más acogedora, inclusiva y enriquecedora.



Desde esta perspectiva, en la que la adaptación a un nuevo entorno, cultura y lengua supone todo un reto, crear conexiones reales y combatir la soledad no deseada, se vuelve fundamental. Con este propósito, la asociación juvenil se une a Tinder bajo el lema 'It’s a Match! Spark the Local Way', una acción que visibiliza la importancia de construir vínculos genuinos y fomentar un uso seguro y positivo de las herramientas digitales como medio para crear redes de apoyo y bienestar emocional durante la experiencia Erasmus.



Durante la colaboración, Tinder participa con una activación dirigida al estudiantado internacional, con diferentes dinámicas centradas en el choque cultural y la creación de lazos en un nuevo entorno. La iniciativa cuenta con el expertise de Lara Ferreiro, psicóloga y experta en relaciones y salud mental, quien ofrece orientación sobre cómo afrontar los retos emocionales y sociales que conlleva comenzar una nueva etapa en un país diferente.



En el marco de esta colaboración, ESN España y Tinder comparten un objetivo común: fomentar la conexión y el sentido de pertenencia de los estudiantes internacionales que comienzan una nueva etapa lejos de casa. Junto a Lara Ferreiro, han desarrollado una guía práctica que invita a explorar como herramientas digitales como Tinder pueden facilitar la integración y el encuentro con la cultura local. Los consejos van desde crear una bio que despierte experiencias locales y elegir fotos que reflejan la vida en la ciudad, hasta usar el humor para afrontar el choque cultural y descubrir la nueva función Double Date, pensada para conocer gente junto a amigos/as y romper el hielo de forma más natural. Porque un 'Match' puede ser el punto de partida de una red de apoyo donde la sensación de pertenencia resulta clave para el bienestar y la integración de los jóvenes.



Además, Tinder refuerza su compromiso con la seguridad y el bienestar de su comunidad mediante diversas funcionalidades que promueven un entorno de interacción responsable y de confianza. Entre ellas, la ‘Verificación de identidad’, que permite confirmar la autenticidad de los perfiles y reducir el riesgo de suplantaciones; la opción 'Compartir mi cita' que brinda a los usuarios la posibilidad de informar a sus contactos de confianza sobre con quién y dónde se van a encontrar; y el acceso al Centro de Seguridad, un espacio dentro de la aplicación que ofrece información, recursos y herramientas para disfrutar de experiencias seguras tanto dentro como fuera del entorno digital.



Estas medidas, junto con la labor de ESN España en el acompañamiento y la integración social del estudiantado internacional, ponen el foco en la creación de entornos de confianza y apoyo mutuo, promoviendo conexiones auténticas, inclusivas y seguras que contribuyen a enriquecer la experiencia Erasmus más allá del ámbito académico.



Sara Mei Docampo, Presidenta de ESN España, subraya: "Para ESN España las conexiones humanas y el sentimiento de comunidad son pilares fundamentales en cualquier experiencia internacional. Esta colaboración con Tinder en España nace con el propósito de visibilizar la importancia de crear vínculos genuinos y de combatir la soledad no deseada, un reto que muchas personas jóvenes enfrentan al comenzar una nueva etapa en un entorno desconocido. A través de esta iniciativa, queremos fomentar un uso responsable de las herramientas digitales, promover el bienestar emocional y reforzar los valores que definen la red: la inclusión, el respeto y el intercambio cultural".



"Queremos que Tinder acompañe a los jóvenes en su aventura internacional, ayudándoles a integrarse en nuevas culturas y a crear conexiones auténticas que hagan de su experiencia en España algo inolvidable", añade Vicente Balbastre, Director de Comunicación de Tinder para el Sur de Europa.



Con esta acción, ESN España y Tinder en España refuerzan su compromiso con la integración social del estudiantado internacional y con la promoción de relaciones saludables y seguras durante su estancia en España.



Emisor Tinder

Contacto

Nombre contacto: Lucía Alfaro Moreno

Descripción contacto: Edelman

Teléfono de contacto: 608171319



