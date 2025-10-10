Toño Pérez recibe el título de ‘Embajador de la Torta del Casar’

(Información remitida por la empresa firmante)

El chef casareño ha expresado que su proyecto como cocinero “No tendría sentido sin la Torta del Casar”

Durante la gala, el embajador del Japón en España, Takahiro Nakamae, ha trasladado su “profundo respeto y agradecimiento a la organización de la Semana de la Torta del Casar”

La directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel González ha indico que el queso amparado “representa la belleza de lo irrepetible”

Casar de Cáceres, 10 de octubre de 2025. – El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar ha entregado al chef Toño Pérez el título honorífico de ‘Embajador de la Torta del Casar’. Una distinción que reconoce su contribución a la difusión del queso amparado, al que ha concedido un lugar destacado en la carta de su restaurante. El copropietario de Atrio fue distinguido con el Premio Torta del Casar en el año 2004. Sin embargo, su firme compromiso con la difusión del queso amparado ha llevado a la Denominación de Origen a entregarle este nuevo reconocimiento.

En este sentido, el presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, ha explicado que “Hay ocasiones en las que un premio se queda corto, y esta es una de ellas. Porque Toño no solo ha dado valor a la Torta del Casar, sino que la ha llevado con él como estandarte, haciéndola presente en cada rincón, en cada mesa, en cada historia que comparte con generosidad”.

Nacido en Casar de Cáceres (1961), Toño Pérez es uno de los chefs más reconocidos del país, con una cocina que combina la tradición gastronómica extremeña y técnicas de vanguardia para que crear un estilo propio y personal. En el año 1986 fundó el restaurante Atrio, que hoy se encuentra en el casco antiguo de la capital cacereña y cuenta con tres estrellas Michelín, junto con otras distinciones como la Medalla de Extremadura y el ‘Grand Prix l’Art de la Cuisine’, el premio más prestigioso que concede la Academia Internacional de Gastronomía. Una dilatada trayectoria que le ha llevado a convertirse en primer embajador del queso amparado.

Toño Pérez ha recibido con orgullo la distinción de la Denominación de Origen, y ha expresado que “Siempre he presumido de mis raíces casareñas. En Nueva York vi que estaba la Torta del Casar entre los cinco mejores quesos del mundo. Nadie se queda indiferente ante ella. Tenemos una de las joyas gastronómicas del mundo y no podemos dejar que desaparezca. Tenemos que lograr que la gente joven se enamore del campo, de la producción de algo que cada año es diferente y único. Mi proyecto como cocinero no tendría sentido sin la Torta del Casar”.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar durante el gran acto institucional de la trigésima primera edición de la Semana de la Torta del Casar, celebrado este jueves, 9 de octubre, en el Palacio Carvajal de Cáceres. El evento ha contado con la presencia del Comité Organizador -integrado por la D.O.P Torta del Casar, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres y la Asociación TAGUS-, autoridades destacadas como el embajador del Japón en España, Takahiro Nakamae, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel González.

Tras la inauguración de la velada, a cargo del director de la D.O.P, Muriel ha indicado que la Torta del Casar “es un producto ‘frontera’, que está a caballo entre la tradición y la innovación, entre lo imperfecto y lo sublime. En tiempos en los que todo se estandariza la Torta del Casar representa la belleza de lo irrepetible”. Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, encargado de la clausura del acto, ha declarado que “En un mundo globalizado es importante que compartamos productos de calidad. La Torta del Casar representa el orgullo de ser de pueblo, desde los pastores hasta el comercial que lleva el producto lejos. Trabajamos con pasión un algo único”.

Durante la gala, se ha entregado también una distinción especial al embajador del Japón en España, a modo de agradecimiento por su interés personal en conocer el queso amparado. En su discurso de agradecimiento, Nakamae ha expresado que “Es la primera vez que Japón participa en la Semana de la Torta del Casar” y ha agradecido a la alcaldesa y al presidente del Consejo Regulador por brindarle esta oportunidad. “Traslado mi profundo respeto y agradecimiento a la organización de la Semana de la Torta del Casar”, ha añadido.

Asimismo, la jornada ha acogido la entrega de diplomas de los distintos concursos desarrollados a lo largo de la XXXI Semana de la Torta del Casar. En esta edición, el premio a la Mejor Torta del Casar de la XXV Cata Concurso, uno de los certámenes más reconocidos del programa, ha recaído sobre la quesería Doña Francisca. Por su parte, el ‘Restaurante El Gallo’, de Casar de Cáceres, se ha llevado el primer puesto de la XVI Ruta de la Tapa.

Además, se ha entregado el XII Premio a la Mejor Ganadería Productora 2025 a Feliciano Gibello Morales, y el diploma de la XVIII edición del concurso de fotografía digital ‘Dispara, Envía y Gana’ a Ignacio Pérez Crespo, autor de la obra ‘Caos Primaveral’

La Semana de la Torta del Casar se celebra hasta el 12 de octubre con catas, talleres y degustaciones

La Semana de la Torta del Casar celebra su trigésima primera edición hasta el domingo, 12 de octubre, con un programa de actividades populares y profesionales que tienen el objetivo de dar a conocer el queso amparado y la cultura que le rodea a través de catas, talleres y degustaciones. Entre ellas, destaca la IX Feria Europea del Queso, que se inaugura este viernes, 10 de octubre, en un acto que contará con la presencia del embajador del Japón en España y autoridades de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura.

Más de 26 expositores de España y Portugal se reunirán en el municipio para ofrecer a los asistentes degustaciones acompañadas de vinos, cavas y cervezas. Una gran cita para los amantes de este producto estrella de la gastronomía que pone el broche de oro a siete días dedicadas a uno de los quesos más destacados de Extremadura.

Un encuentro destacado que desde la D.O.P afrontan “con grandes expectativas”. “Las actividades populares y profesionales desarrolladas hasta el momento han tenido una gran acogida, tanto por los visitantes y ciudadanos como por los participantes de los distintos concursos. Sin duda, esta está siendo una gran edición que pone en valor al queso amparado y al mundo rural, que es un sector vital, lleno de oportunidades, especialmente para la gente joven”, ha añadido Muñoz.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida, que este año cumple 25 años, ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

