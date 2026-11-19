Evento De Topps EN LA GRIZI CARDS - HENRY QUERALES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.

Periodistas especializados, futbolistas, creadores de contenido y coleccionistas se reunen en la tienda Grizi Cards para disfrutar del universo de las cartas de la NFL

En el marco del Madrid Game, Topps estuvo presente con la entrega de más de 7.500 paquetes promocionales a los aficionados

En el marco de la 2026 NFL Madrid Game, Topps, marca de Fanatics Collectibles, ha acercado la pasión por la NFL a los aficionados del fútbol americano y el coleccionismo de la mano del futbolista Álex Baena y el cantante Dani Fernández. Con una jornada especial junto a creadores de contenido y coleccionistas en Grizi Cards, y con el reparto de sobres en la Fan Zone en Plaza España, la marca ha querido acompañar a los fans de la NFL en este fin de semana.

Durante la jornada en Grizi Cards, los asistentes participaron en retos, juegos de preguntas sobre la NFL, aperturas de packs, cajas y sobres en directo. Además, optaron a premios y productos de Topps sorteados. Entretenimiento y divulgación para acercar las cartas coleccionables a nuevos públicos y para compartir la emoción de descubrir qué jugadores aparecen en cada sobre.

Experiencias para descubrir y compartir el coleccionismo con sabor a NFL

En el evento participaron periodistas especializados en fútbol americano, como Paula Páramo y Aitor Manzano, creadores de contenido y coleccionistas como Cacho o Sports Card Center, que compartieron sus conocimientos sobre la NFL y las colecciones de Topps. Las aperturas en directo llegaron de la mano del futbolista Álex Baena y el cantante, Dani Fernández, que permitieron conocer los productos y descubrir algunos de los detalles que hacen especial cada colección.

Grizi Cards, de Antoine Griezmann, ha sido el punto de encuentro de esta celebración. Se trata de la primera tienda física especializada en trading cards deportivas de Madrid. El espacio cuenta con las principales colecciones de Topps, incluyendo UEFA, NBA y NFL. El futbolista, muy vinculado al mundo NFL, no ha podido participar en el encuentro debido a su calendario de entrenamientos y partidos con el Orlando City SC, donde juega actualmente, pero Álex Baena, antiguo compañero del Atlético de Madrid, no se ha querido perder la cita.

La jornada se celebró en la víspera del NFL Madrid Game, que ha enfrentado a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el domingo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. En uno de los fines de semana más importantes del año para los fans españoles de la NFL, la propuesta de Topps ha permitido prolongar la experiencia del fútbol americano fuera del estadio y acercarla a los aficionados a través de sus cartas coleccionables.

Topps es el licenciatario exclusivo de trading cards de la NFL y de la asociación de jugadores NFLPA. El acuerdo multianual de Fanatics Collectibles le otorga los derechos de uso de los logos, nombres, marcas, diseños de cascos y uniformes de los 32 equipos de la NFL, así como el branding oficial de la liga para cartas y packaging. Y esto no es todo, con más de 75 años de historia, Topps está presente hoy en otros territorios del deporte y el entretenimiento mundial, con licencias como NBA, MLB, competiciones de clubes UEFA, Premier League, Formula 1, WWE y Disney.

Con esta cita, Topps se mantiene en la cima del mercado global de marcas deportivas y acerca el deporte americano a los aficionados en España de una manera muy especial.