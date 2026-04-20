Torrijos se convierte a la vanguardia artistica con la inauguración de “Torrijos Estación del Arte"

Mural obra de Marcos Miranda - FRANCISCO BRIVES
(Información remitida por la empresa firmante)
Torrijos, 20 de abril de 2026.
El ayuntamiento de Torrijos Inaugura el Mural de Marco Miranda en homenaje a la figura de Teresa Enriquez
- Este miércoles 22 a las 18:00h se presenta el mural monumental de Marco Miranda en un evento que marca el inicio de una ambiciosa red de residencias internacionales.
- Arthouse World, vinculada al Museo La Neomudéjar, cede el uso de la Estación de Trenes como residencia oficial para los artistas participantes sumando la estacion de autobuses y el Silo cedidos por el ayuntamiento.
- Desde mayo, instituciones de París, Nueva York y Puerto Rico enviarán a sus primeros creadores al municipio.
Torrijos, Toledo 20 de abril 2026
El proyecto “Torrijos Distrito del Arte” alcanza una nueva dimensión este miércoles 22 de abril a las 18:00h con la inauguración del mural monumental del artista californiano Marco Miranda en la Estación de Autobuses del municipio. El acto estará presidido por el alcalde y su equipo de gobierno, abrirá el acto Gema Manjarrés como concejal de cultura y cerrará el acto el alcalde Andrés Martín junto con personalidades del mundo del arte y los directores y artistas del Museo La Neomudejar, el acto no solo celebra una intervención estética, sino la puesta en marcha de un ecosistema de creación único en España: “Torrijos Estación del Arte”.
Una residencia única: El arte habita la vía férrea
Como pilar fundamental de esta iniciativa, la institución Arthouse World, vinculada estrechamente a la red del Museo C.A.V. La Neomudéjar, aporta al proyecto la Estación de Trenes de Torrijos. Este espacio emblemático ha sido acondicionado para alojar a los artistas residentes, convirtiéndose en el hogar y laboratorio donde convivirán creadores locales de Castilla-La Mancha con figuras nacionales e internacionales.
Alianzas internacionales confirmadas para mayo
La proyección de Torrijos como "Nodo de Vanguardia" es ya una realidad tangible. A partir del próximo mes de mayo, la red de acuerdos internacionales labrada por La Neomudéjar comenzará a dar sus frutos con la llegada de los primeros artistas seleccionados a través de prestigiosas instituciones:
- Jour et Nuit Culture (París): La emblemática entidad francesa enviará creadores de la escena parisina para investigar y producir en el territorio.
- Festival Ibérica (Héctor Canonge): El reconocido festival neoyorquino conectará la vanguardia de la performance y las artes visuales con Torrijos.
- Bienal NOmade : Celebrará un encuentro de comisarios y artistas internacionales
- Fundación Heriberto Nieves (Puerto Rico): Aportará el intercambio de saberes con el Caribe, reforzando el puente transatlántico del proyecto.
Sostenibilidad y Memoria ante el Cambio de Paradigma
Este proyecto, que cuenta con el respaldo estratégico de la fundación Building Bridges (Los Ángeles), busca afianzar a Torrijos como un referente ante el "colapso" de los modelos tradicionales de ciudad. El Distrito del Arte utiliza la memoria y los saberes locales para generar una oferta turística y cultural sostenible, descentralizada y de primer nivel internacional.
Agenda del evento:
Emisor: Museo La Neomudejar
Contacto: Francisco Javier Palacio Edreira 639077544 fran@arthousemadrid.es
- Acto: Inauguración Mural de Marco Miranda y presentación de la Red de Residencias Arthouse World.
- Fecha y hora: Miércoles, 22 de abril a las 18:00h.
- Lugar: Estación de Autobuses de Torrijos (Toledo).
- Participan: Representantes del Ayuntamiento de Torrijos, Dirección del Museo La Neomudéjar y delegados de la red Arthouse World.