Publicado 20/04/2026 15:51
- Comunicado -

Torrijos se convierte a la vanguardia artistica con la inauguración de “Torrijos Estación del Arte"

Mural obra de Marcos Miranda
Mural obra de Marcos Miranda - FRANCISCO BRIVES

(Información remitida por la empresa firmante)

Torrijos, 20 de abril de 2026.

El ayuntamiento de Torrijos Inaugura el Mural de Marco Miranda en homenaje a la figura de Teresa Enriquez

  • Este miércoles 22 a las 18:00h se presenta el mural monumental de Marco Miranda en un evento que marca el inicio de una ambiciosa red de residencias internacionales.
  • Arthouse World, vinculada al Museo La Neomudéjar, cede el uso de la Estación de Trenes como residencia oficial para los artistas participantes sumando la estacion de autobuses y el Silo cedidos por el ayuntamiento.
  • Desde mayo, instituciones de París, Nueva York y Puerto Rico enviarán a sus primeros creadores al municipio.

Torrijos, Toledo 20 de abril 2026

El proyecto Torrijos Distrito del Arte” alcanza una nueva dimensión este miércoles 22 de abril a las 18:00h con la inauguración del mural monumental del artista californiano Marco Miranda en la Estación de Autobuses del municipio. El acto estará presidido por el alcalde y su equipo de gobierno, abrirá el acto Gema Manjarrés como concejal de cultura y cerrará el acto el alcalde Andrés Martín junto con personalidades del mundo del arte y los directores y artistas del Museo La Neomudejar, el acto no solo celebra una intervención estética, sino la puesta en marcha de un ecosistema de creación único en España: Torrijos Estación del Arte”.

Una residencia única: El arte habita la vía férrea

Como pilar fundamental de esta iniciativa, la institución Arthouse World, vinculada estrechamente a la red del Museo C.A.V. La Neomudéjar, aporta al proyecto la Estación de Trenes de Torrijos. Este espacio emblemático ha sido acondicionado para alojar a los artistas residentes, convirtiéndose en el hogar y laboratorio donde convivirán creadores locales de Castilla-La Mancha con figuras nacionales e internacionales.

Alianzas internacionales confirmadas para mayo

La proyección de Torrijos como "Nodo de Vanguardia" es ya una realidad tangible. A partir del próximo mes de mayo, la red de acuerdos internacionales labrada por La Neomudéjar comenzará a dar sus frutos con la llegada de los primeros artistas seleccionados a través de prestigiosas instituciones:

  • Jour et Nuit Culture (París): La emblemática entidad francesa enviará creadores de la escena parisina para investigar y producir en el territorio.
  • Festival Ibérica (Héctor Canonge): El reconocido festival neoyorquino conectará la vanguardia de la performance y las artes visuales con Torrijos.
  • Bienal NOmade : Celebrará un encuentro de comisarios y artistas internacionales
  • Fundación Heriberto Nieves (Puerto Rico): Aportará el intercambio de saberes con el Caribe, reforzando el puente transatlántico del proyecto.

Sostenibilidad y Memoria ante el Cambio de Paradigma

Este proyecto, que cuenta con el respaldo estratégico de la fundación Building Bridges (Los Ángeles), busca afianzar a Torrijos como un referente ante el "colapso" de los modelos tradicionales de ciudad. El Distrito del Arte utiliza la memoria y los saberes locales para generar una oferta turística y cultural sostenible, descentralizada y de primer nivel internacional.

Agenda del evento:

  • Acto: Inauguración Mural de Marco Miranda y presentación de la Red de Residencias Arthouse World.
  • Fecha y hora: Miércoles, 22 de abril a las 18:00h.
  • Lugar: Estación de Autobuses de Torrijos (Toledo).
  • Participan: Representantes del Ayuntamiento de Torrijos, Dirección del Museo La Neomudéjar y delegados de la red Arthouse World.
Emisor: Museo La Neomudejar Contacto: Francisco Javier Palacio Edreira 639077544 fran@arthousemadrid.es
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