Torrijos se convierte a la vanguardia artistica con la inauguración de “Torrijos Estación del Arte"

Mural obra de Marcos Miranda - FRANCISCO BRIVES

(Información remitida por la empresa firmante)

Torrijos, 20 de abril de 2026.

El ayuntamiento de Torrijos Inaugura el Mural de Marco Miranda en homenaje a la figura de Teresa Enriquez

Este miércoles 22 a las 18:00h se presenta el mural monumental de Marco Miranda en un evento que marca el inicio de una ambiciosa red de residencias internacionales.

Arthouse World, vinculada al Museo La Neomudéjar, cede el uso de la Estación de Trenes como residencia oficial para los artistas participantes sumando la estacion de autobuses y el Silo cedidos por el ayuntamiento.

Desde mayo, instituciones de París, Nueva York y Puerto Rico enviarán a sus primeros creadores al municipio.

Torrijos, Toledo 20 de abril 2026

El proyecto “Torrijos Distrito del Arte” alcanza una nueva dimensión este miércoles 22 de abril a las 18:00h con la inauguración del mural monumental del artista californiano Marco Miranda en la Estación de Autobuses del municipio. El acto estará presidido por el alcalde y su equipo de gobierno, abrirá el acto Gema Manjarrés como concejal de cultura y cerrará el acto el alcalde Andrés Martín junto con personalidades del mundo del arte y los directores y artistas del Museo La Neomudejar, el acto no solo celebra una intervención estética, sino la puesta en marcha de un ecosistema de creación único en España: “Torrijos Estación del Arte”.

Una residencia única: El arte habita la vía férrea

Como pilar fundamental de esta iniciativa, la institución Arthouse World, vinculada estrechamente a la red del Museo C.A.V. La Neomudéjar, aporta al proyecto la Estación de Trenes de Torrijos. Este espacio emblemático ha sido acondicionado para alojar a los artistas residentes, convirtiéndose en el hogar y laboratorio donde convivirán creadores locales de Castilla-La Mancha con figuras nacionales e internacionales.

Alianzas internacionales confirmadas para mayo

La proyección de Torrijos como "Nodo de Vanguardia" es ya una realidad tangible. A partir del próximo mes de mayo, la red de acuerdos internacionales labrada por La Neomudéjar comenzará a dar sus frutos con la llegada de los primeros artistas seleccionados a través de prestigiosas instituciones:

Jour et Nuit Culture (París): La emblemática entidad francesa enviará creadores de la escena parisina para investigar y producir en el territorio.

La emblemática entidad francesa enviará creadores de la escena parisina para investigar y producir en el territorio. Festival Ibérica (Héctor Canonge): El reconocido festival neoyorquino conectará la vanguardia de la performance y las artes visuales con Torrijos.

El reconocido festival neoyorquino conectará la vanguardia de la performance y las artes visuales con Torrijos. Bienal NOmade : Celebrará un encuentro de comisarios y artistas internacionales

Fundación Heriberto Nieves (Puerto Rico): Aportará el intercambio de saberes con el Caribe, reforzando el puente transatlántico del proyecto.

Sostenibilidad y Memoria ante el Cambio de Paradigma

Este proyecto, que cuenta con el respaldo estratégico de la fundación Building Bridges (Los Ángeles), busca afianzar a Torrijos como un referente ante el "colapso" de los modelos tradicionales de ciudad. El Distrito del Arte utiliza la memoria y los saberes locales para generar una oferta turística y cultural sostenible, descentralizada y de primer nivel internacional.

Agenda del evento: