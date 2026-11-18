La Torta del Casar conquista una medalla de Súper Oro y una de bronce en la cata ‘World Cheese Awards' - DOP Torta del Casar

La quesería ‘Quesos del Casar SL’ se ha hecho con un Súper Oro y ‘Doña Francisca SL’ con un bronce, en unos premios que se consideran como los Óscar de la industria quesera

Estos galardones suponen el broche final a un año marcado por los reconocimientos: la DOP Torta del Casar ha obtenido siete distinciones en los últimos doce meses

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha expresado que estos premios suponen un orgullo y un escaparate internacional único para demostrar la excelencia de los quesos extremeños

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 18 de noviembre de 2026.- Dos quesos amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar han sido premiados con una medalla Súper Oro y un bronce en la cata de quesos internacional ‘World Cheese Awards’, los galardones con mayor prestigio del sector quesero.

Considerados como los Premios Óscar de esta industria, el certamen organizado por la asociación británica ‘The Guild of Fine Food’ selecciona cada año a los mejores quesos del mundo, y en esta 38ª edición, el queso extremeño se ha alzado con dos distinciones. Una medalla Súper Oro, uno de los máximos reconocimientos del certamen, ha recaído en la quesería ‘Quesos del Casar SL’ con su Torta del Casar “Gran Casar” y, una de bronce, ha sido entregada a la quesería ‘Doña Francisca SL’ por la Torta del Casar “Virgen del Prado”.

El maestro quesero de ‘Quesos del Casar SL’, Antonio Hinojal, ha destacado que alzarse con uno de los máximos galardones del concurso supone una “recompensa a la constancia en la elaboración artesanal”. “Es un inmenso honor recibir este premio en un certamen de tanto nivel porque supone el broche de oro a un año lleno de esfuerzo, mimo y dedicación en cada etapa del proceso. Más allá del prestigio que aporta, este galardón es un reconocimiento directo al compromiso y al trabajo diario de todo nuestro equipo, sin el cual sería imposible mantener este estándar de calidad”, ha expresado.

Por su parte, el maestro quesero de ‘Doña Francisca SL’, Diego Lindo, que se ha alzado con un bronce, ha explicado que lograr que su Torta del Casar esté entre los quesos premiados en un “escaparate con mucha visibilidad mundial, es un respaldo muy importante para la quesería”. “Competir entre miles de referencias de todo el mundo y obtener esta distinción es un gran éxito que nos llena de satisfacción. Este galardón nos empuja a seguir trabajando con la misma exigencia, respetando nuestra tradición para elaborar un queso excelente y continuar situando a Extremadura en el mapa internacional de los mejores quesos del mundo”, ha concluido.

El director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, ha puesto en valor el hecho de que dos queserías de la DOP hayan sido distinguidas en esta edición, subrayando la “solidez colectiva del sello de calidad”. “Es un verdadero orgullo que reafirma el trabajo bien hecho tanto desde el Consejo Regulador, velando por el rigor y la autenticidad, como desde las propias queserías por alcanzar la excelencia y colocar los productos extremeños entre los mejores del planeta. Además, un certamen de esta magnitud es uno de los mejores escaparates posibles para mostrar al público y a los expertos internacionales las cualidades organolépticas y diferenciales de nuestra Torta del Casar”, ha afirmado Muñoz.

La DOP Torta del Casar sigue sumando reconocimientos: siete en el último año

Los premios obtenidos en los ‘World Cheese Awards’ son los últimos que ha recibido la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, pero no los únicos. En el último año, la suma de reconocimientos recibidos asciende a siete.

Entre ellos, la quesería ‘Quesos del Casar SL’ obtuvo el pasado mes de octubre la ‘Espiga de Oro’ en la modalidad Torta del Casar en la VIII edición de los ‘Premios Espiga Queso’, organizados por Caja Rural de Extremadura. Además, a este galardón se suma la ‘Gran Espiga al Mejor Queso de Oveja DOP de Extremadura’, una nueva distinción incorporada este año al certamen.

Asimismo, la Torta del Casar presentada bajo la marca ‘Cooprado’ fue galardonada en mayo en la 39ª Cata-Concurso de la Feria Nacional del Queso de Trujillo, lo que supuso para la DOP el decimotercer galardón consecutivo.

Por su parte, la quesería ‘Los Casareños’ recibió en abril el tercer premio en la categoría de Pasta Blanda con Coagulante Vegetal en el campeonato de quesos de Salón Gourmets, uno de los más prestigiosos a nivel nacional y en el que participaron más de 800 quesos. Además, esta misma quesería recibió un Cincho de Plata, obtenido en los premios Cincho de Castilla León, y entregados durante la feria Fromago, celebrada en Zamora en septiembre.

Para Muñoz, estos galardones otorgados a varias de las queserías adscritas consolidan la trayectoria del sello de calidad: “Estos premios suponen un importante espaldarazo a la labor conjunta de la DOP y de sus queserías certificadas, demostrando que la calidad de nuestro producto es reconocida tanto a nivel nacional como internacional”.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

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