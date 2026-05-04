'El túnel del terror', la autobiografía con la que Eloy Rivero Lora transforma una experiencia en relato

'El túnel del terror', la autobiografía con la que Eloy Rivero Lora transforma una experiencia límite en relato - Eloy Rivero Lora

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de mayo de 2026.- Hay historias que no nacen con vocación literaria, sino con la urgencia de ser contadas. Cuando lo vivido irrumpe con tal intensidad que deja huella, la escritura se convierte en una forma de ordenar lo ocurrido y darle sentido. Bajo esa premisa nace “El túnel del terror”, la primera obra de Eloy Rivero Lora, una autobiografía que emerge desde la experiencia vivida para abordar la injusticia, la fragilidad humana y la capacidad de reconstrucción. El autor, originario de Tarragona, traslada al papel un episodio que marcó su vida, dando forma a un relato donde la memoria y la emoción se entrelazan con una intención clara: comprender y hacer comprender.

Cuando una vivencia se convierte en relato

La obra supone un giro decisivo en la trayectoria de Eloy Rivero Lora, quien hasta entonces había desarrollado su carrera en el ámbito artístico como actor audiovisual, locutor, presentador y actor de doblaje. A raíz de una vivencia personal ocurrida hace aproximadamente tres años, surge la necesidad de narrar lo sucedido desde la honestidad, sin artificios ni concesiones. “Es una historia basada en un momento puntual de mi vida, una historia real”, afirma el autor, sintetizando el impulso que da origen al libro.

A través de una narración en primera persona, “El túnel del terror” recorre una experiencia marcada por la incertidumbre, la injusticia y la lucha interior. El protagonista, Adrián Salas, un hombre corriente vinculado al mundo artístico, se ve envuelto en una situación inesperada tras una denuncia que desencadena un proceso tan desconcertante como devastador. El relato transita por interrogatorios, entornos judiciales y espacios de privación de libertad, configurando un recorrido emocional donde la sensación de desamparo convive con la necesidad de resistir.

La obra alterna momentos de dureza con matices de humor, y construye una historia que, según el propio autor, conecta con vivencias que muchas personas han experimentado sin poder contarlas. La metáfora del “túnel” articula ese proceso, como un tránsito oscuro del que solo es posible salir mediante la resiliencia y el aprendizaje.

Personajes que reflejan la complejidad humana

Junto a Adrián Salas, figuras como Indira o Guillermo aportan diferentes perspectivas emocionales, desde la inocencia hasta la vulnerabilidad. Todos ellos contribuyen a construir un universo narrativo que pone en evidencia la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de comprender antes de juzgar.

De la experiencia íntima a la voz compartida

La publicación de la obra ha contado con el respaldo de Letrame Grupo Editorial, una entidad que apuesta por relatos con carga humana y capacidad de generar reflexión. La trayectoria del autor en este proceso evidencia cómo la escritura puede convertirse en una vía de reconstrucción personal y, al mismo tiempo, en un puente hacia los lectores. Su recorrido previo en disciplinas interpretativas y comunicativas se refleja en una voz narrativa con sensibilidad y capacidad expresiva, que traslada al texto la intensidad de lo vivido.

Las primeras valoraciones destacan la intensidad emocional del libro y su capacidad para despertar empatía incluso entre quienes no frecuentan la narrativa testimonial. Lejos de limitarse a una vivencia individual, el relato conecta con experiencias que, en muchas ocasiones, permanecen silenciadas.

Más allá de su debut literario, Eloy Rivero Lora se posiciona como una voz emergente dentro de la autobiografía contemporánea, demostrando que la palabra escrita puede transformar el dolor en conciencia. La obra se proyecta así como un testimonio que invita a detenerse, observar y reflexionar sobre la complejidad de la experiencia humana, dejando abierta la puerta a futuras narraciones que continúen explorando esa misma verdad.



Emisor: Eloy Rivero Lora



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