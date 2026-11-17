Archivo - La UIC celebra 20 años formando médicos con vocación de cuidar de las personas y transformar la salud - UIC - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grado en Medicina de la UIC celebra su 20º aniversario con más de 1.100 médicos formados y 12 promociones de graduados. Dos décadas impulsando una formación que combina conocimiento científico, vocación de servicio y una mirada humana de la medicina, con el compromiso de contribuir a transformar la salud y mejorar la vida de las personas.

Los actos de celebración del 20º aniversario se iniciarán con el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM), que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre en el Campus de Sant Cugat de la universidad

La universidad cuenta con un modelo formativo propio basado en una medicina centrada en la persona, en la calidad de la relación médico-paciente y con el aprendizaje experiencial y la simulación en el CISA como uno de sus principales valores añadidos.

Barcelona, 17 de noviembre de 2026.- El Grado en Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) celebra durante el curso 2026-2027 su 20º aniversario como titulación de referencia en la formación de profesionales médicos. Con un modelo académico basado en el rigor, la excelencia académica y centrado en la persona, la UIC ha formado desde hace dos décadas a más de 1.100 médicos.

La titulación, que se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, situada en el Campus Sant Cugat, nació con la visión de formar médicos excelentes capaces de unir la práctica clínica, la investigación y los valores humanistas, seña de identidad de la UIC. “Celebrar los 20 años del grado en Medicina es reconocer el camino recorrido y el impacto en la sociedad de todos los graduados. La UIC mira al futuro con el compromiso de formar profesionales capaces de cuidar, investigar e innovar en un entorno médico que está cambiando más rápido que nunca”, ha explicado la decana de la Facultad, la Dra. Esther Calbo.

El grado sitúa el aprendizaje experiencial como uno de sus principales pilares y ofrece al alumnado una formación práctica desde el primer curso en el Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA). Se trata de uno de los centros pioneros en España, con 1.000 metros cuadrados que reproduce con precisión entornos clínicos reales con tecnología avanzada, ofreciendo simulación ambulatoria, quirúrgica y de hospitalización. Más allá de la técnica, los estudiantes tienen la oportunidad de formarse en base al modelo afectivo-efectivo, un modelo propio de la Facultad que se basa en la humanización de la atención del paciente y que permite al alumnado desarrollar otras competencias imprescindibles para la formación médica, como la comunicación, la empatía o el liderazgo de equipos en contextos de alta presión.

La formación práctica en entornos reales se ve reforzada gracias al hub UIC Health, un auténtico ecosistema de salud en el Campus Sant Cugat, en el que conviven siete disciplinas del ámbito de la salud que se imparten en este campus. Este hub está integrado en el entorno hospitalario del Hospital Universitari General de Catalunya, que forma parte a su vez de la red de hospitales universitarios adscritos a la Universidad, junto con el Hospital General de Granollers, el EAP Sardenya, el Consorci Sanitari de Terrassa y el Hospital Sanitas CIMA.

99% de aprobados en el MIR y presencia en prestigiosos rankings

La excelencia del grado se refleja en la tasa de aprobados del MIR, que alcanza una media del 99% de aprobados desde el inicio del grado en Medicina y consolida a la UIC como la universidad española con la regularidad más alta en este indicador.

También los principales rankings nacionales e internacionales avalan la solidez de la titulación. En el ámbito de la Medicina y la Salud, la universidad se sitúa entre las mejores del mundo según el Times Higher Education World University Rankings by Subjects, y es reconocida entre las 10 mejores universidades españolas por la Fundación CYD y entre las 20 mejores españolas por la lista Forbes.

Además, la Universidad cuenta con ocho docentes e investigadores entre el 2% de los científicos más influyentes a nivel mundial, dos de ellos en el ámbito de la Medicina y Ciencias de la Salud, tal y como señala el prestigioso ‘Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists’, elaborado por la Universidad de Stanford.

Congreso de la SEDEM

Para conmemorar el 20º aniversario del grado en Medicina, la UIC organizará diversos actos y eventos a lo largo del curso académico 2026-2027. El primero de ellos será el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM), que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en el Campus Sant Cugat.

Durante tres días, una veintena de expertos nacionales e internacionales abordarán cuestiones clave para el futuro de la educación médica, como el papel de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA), la simulación clínica, el pensamiento crítico y la sostenibilidad en la formación de los futuros profesionales.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad. Nuestro compromiso social nos impulsa a ofrecer una docencia excelente, una investigación con impacto, una educación personal y un enfoque internacional.

Ofrecemos una educación transformadora, basada en un modelo afectivo-efectivo, que pone a la persona en el centro de nuestra misión.

Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, campus que es en sí mismo un auténtico ecosistema de salud enclavado en un entorno hospitalario. Y contamos con un Campus de la Experiencia para mayores.

Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cinco aulas de empresa, ocho institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, global, innovadora y sostenible.

Para más información:

Marta González Martínez

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 675 78 34 18

Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès