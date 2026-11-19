De izquierda a derecha, Isabel Villanueva, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC y directora de BIME; Manuel Sevillano, director global de reputación e investigación de ATREVIA; y Lourdes Moreno, investigadora del Observatorio Neb - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha logrado un acuerdo de colaboración con Los 40, en el marco del evento LOS40 Talks x BIME, una jornada para profesionales de las industrias creativas

Isabel Villanueva, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC y directora de BIME, lidera la apuesta de la universidad por el fomento de la investigación en las industrias culturales y creativas

Barcelona, 19 de noviembre de 2026 - La decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UIC y directora de BIME, Isabel Villanueva, inauguró la jornada ‘LOS40 Talks x BIME’ en Casa Seat Cupra de Barcelona, un encuentro de profesionales de la industria musical que ha analizado la evolución de los grandes éxitos a lo largo de las seis décadas de historia de la radio musical en España y los retos del sector en la actualidad.

La ponencia de inauguración contó con la participación de la decana Isabel Villanueva; Oriol Martí Sambola, gerente del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), y Vicent Argudo, director de Música de PRISA Media.

“No se ve toda la parte más profesional que el mundo de la música ofrece. La música sí genera puestos de trabajo, la radio musical está de moda porque la música está de moda”, afirmó la decana e investigadora. “Esta jornada abre las puertas a todos los jóvenes profesionales que se quieren incorporar a este profundo mundo de las industrias creativas”, explicó Isabel Villanueva.

Oriol Martí Sambola, gerente del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), destacó el papel de Barcelona como ciudad musical: “Barcelona suena bastante bien, la música forma parte natural de las políticas culturales de esta ciudad. Seguimos necesitando encontrarnos, desde un punto de vista profesional y artístico”, afirmó. “Tenemos la responsabilidad de acompañar no sólo a grandes festivales, sino a todo el tejido cultural, también desde el ámbito formativo”.

La Facultad de Ciencias de Comunicación de la UIC apuesta por formar parte del diálogo con profesionales que permite desarrollar proyectos relacionados con las industrias culturales. Isabel Villanueva lidera el grupo de investigación CONVERGE-CC, que analiza cómo las prácticas narrativas en los entornos de plataformas configuran la identidad, el sentido de pertenencia y los imaginarios sociales, especialmente entre los jóvenes y los profesionales del ámbito cultural.

“La música constituye un ámbito especialmente fértil para nuestros tres grados: conecta la creación audiovisual, el periodismo y la comunicación de marca con cuestiones como la construcción de comunidades, los nuevos hábitos de consumo y las plataformas digitales”, apunta Ana María Castillo, vicedecana de la Facultad.

La participación de la UIC en Los40 Talks x BIME busca acercar la universidad a los espacios donde se transforman las industrias culturales y creativas. La jornada liderada por Los 40 se celebra por tercera ocasión de la mano de BIME, un día antes de la celebración de los 40 Music Awards en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Los cambios sociales y la industria musical

Isabel Villanueva moderó la mesa redonda inaugural, que contó con la participación de Lourdes Moreno, investigadora del Observatorio Nebrija del Español, y Manuel Sevillano, director global de reputación e investigación de ATREVIA. Los tres profesionales debatieron sobre los ingredientes detrás de un éxito musical cuando se cumplen 60 años de la radiofórmula en España.

“Un hit es un sentimiento compartido, y la radiofórmula marca los cánones, hasta que la gente decide saltárselos y se marca un nuevo patrón”, afirmó Manuel Sevillano. Isabel Villanueva conectó los cambios sociales en España con la temática de las canciones que han triunfado en España y el mundo: “Pasamos de canciones de desamor en los 70, del te necesito, a letras de yo puedo, o las mujeres facturan, en 2026. ¿Los artistas responden a fenómenos sociales asentados o ellos marcan el ritmo?”, cuestionó la decana de la UIC. Isabel Villanueva concluyó la mesa redonda dibujando las temáticas musicales actuales: “Es la época en que hay más mujeres al frente y se movilizan otros comportamientos sociales”.

Otro de los momentos clave de la jornada fue una mesa redonda sobre emprendimiento musical liderada por Marga Romero, responsable de Música para el Sur de Europa en YouTube, con la presencia de la artista catalana Lia Kali. Barry B fue el otro artista participante en el evento.

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Ofrecemos una educación transformadora, basada en un modelo afectivo-efectivo, que pone a la persona en el centro de nuestra misión.

Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès, campus que es en sí mismo un auténtico ecosistema de salud enclavado en un entorno hospitalario. Y contamos con un Campus de la Experiencia para mayores.

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