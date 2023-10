Universidad Pyme, el gran punto de encuentro de la formación digital para pymes y autónomos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre

Durante los días 26 y 27 de octubre los visitantes de Universidad Pyme podrán acceder a soluciones de digitalización fáciles, asequibles y de rápida implantación, así como a ponencias y casos de éxito

Universidad Pyme llega a Madrid, un proyecto promovido por Fundae con la colaboración del SEPE, que nace dentro del Plan Nacional de Recuperación Transformación y Resiliencia y está financiado con fondos Europeos Next Generation para promover la transformación digital de las pymes y poner a disposición de sus trabajadores nuevos recursos formativos en materia de digitalización.



La edición de Madrid, va a contar con una amplia agenda de ponencias, conferencias, mesas redondas y casos de éxito de digitalización.



Es un evento único dirigido a pymes, autónomos y emprendedores, personas empleadas y desempleadas en el que van a encontrar una gran oportunidad de avanzar en la mejora de sus competencias en materia de digitalización.



El acto de apertura se ha llevado a cabo por Antonio de Luís Acevedo, Director Gerente de Fundae y por Gerardo Gutierrez Ardoy, Director General del SEPE y se ha previsto el cierre del día 27 por Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Economía Social.



Ponencias claves y casos de éxito

Las ponencias a lo largo de estos dos días de celebración se organizan por las temáticas de pymes y emprendedores, economía social y autónomos, espacio de metaformación y aprendizaje inmersivo, espacio de ciberseguridad, espacio de inteligencia artificial y espacio Fundae.



En el área de Pymes y emprendedores se van a tratar aspectos como la digitalización como clave para impulsar el negocio, el comercio electrónico, la necesidad imperativa de la ciberseguridad y la aplicación de la inteligencia artificial en la transformación empresarial de pymes y autónomos.



En el área de Economía Social se va a presentar el "Proyecto up me up" una aplicación de búsqueda de empleo en la Economía Social y el proyecto "Autónomo 5.0" de Fundae y se van a mostrar experiencias y casos de éxito en la formación y transformación digital en la Economía Social.



En el espacio de metaformación y aprendizaje inmersivo se van a abordar temáticas como el video como herramienta formativa, la realidad virtual, la inteligencia artificial o el aprendizaje cooperativo.



La formación en ciberseguridad es una de las temáticas más relevantes para Universidad Pyme. Se tratan temas de estrategias de ciberseguridad para Pymes y la seguridad en la nube. Este espacio está cubierto por distintos ponentes de INCIBE, Amazon, IBM, Huawei y expertos de empresas de formación en ciberseguridad.



En cuanto a la inteligencia artificial se van a abordar casos de éxito sobre el uso de la inteligencia artificial en la Pyme y su aplicación en el eLearning y sus distintas tecnologías. Además, en este espacio se va a hablar sobre temáticas como la digitalización y oportunidades para las mujeres emprendedoras.



En el espacio Fundae se van a exponer las soluciones de la organización en relación con la formación en digitalización para la Pyme y aspectos como la internacionalización y emprendimiento de las pymes.



También a lo largo de los espacios se presentan casos de éxito para entender los beneficios de la digitalización. Entre estos casos destacan Pymes como Vinai, Cyclo o Timpers.



