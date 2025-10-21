La UPV y la Diputació lanzan futUR para convertir Utiel-Requena en un polo de talento e innovación rural

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 21 de octubre de 2025.-

La jornada de lanzamiento se celebrará este jueves 23 de octubre en la Finca Calderón Enoresort (Utiel-Requena). El acto está abierto a empresas, profesionales y a toda la ciudadanía interesada en participar y contribuir con el futuro de la comarca

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la Diputació de València celebrarán este jueves 23 de octubre la jornada de lanzamiento del proyecto futUR, una iniciativa creada para fomentar la atracción, el desarrollo y la retención del talento en la comarca de Utiel-Requena, fortaleciendo la colaboración entre el conocimiento universitario, las empresas y las instituciones locales.



El proyecto futUR está financiado por la Diputació de València, organizado por la Universitat Politècnica de València y cuenta con la colaboración de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, la Denominación de Origen Utiel-Requena y la Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de Requena.



El evento de presentación del proyecto se celebrará este jueves y la jornada pretende convertirse en punto de encuentro y diálogo para impulsar el futuro del territorio, atrayendo y consolidando el talento local. Su objetivo es promover un modelo de desarrollo sostenible basado en la innovación, la formación y la cooperación público-privada.



Durante la jornada, que comenzará con un café de bienvenida a las 09:30 horas y concluirá con un vino de honor a las 13:00 horas, se presentarán casos de éxito, experiencias inspiradoras y proyectos colaborativos que evidencian cómo la cooperación entre universidad, empresa y administración puede transformarse en motor de progreso y bienestar para el territorio.



La fuerza del talento y la cooperación

"Desde la UPV contamos con varias experiencias de éxito en la atracción y promoción de nuestros jóvenes más brillantes y sabemos que el talento, cuando se une a la colaboración entre universidades, instituciones públicas y empresas, se convierte en la fuerza más poderosa para transformar las sociedades. futUR es un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos y conocimiento puede generar oportunidades reales, especialmente en comarcas con tanto potencial como Utiel-Requena", ha afirmado Elena de la Poza, Vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la UPV.



De la Poza ha añadido que este tipo de iniciativas "ponen en valor el papel de la universidad como agente de transformación, conectando el conocimiento con las necesidades del territorio y contribuyendo a construir una sociedad más próspera y cohesionada".



Por su parte, Luis Francisco López, presidente de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, ha subrayado que "estamos convencidos de que esta colaboración será muy fructífera. futUR representa un esfuerzo común de todos los agentes de la sociedad para hacer prosperar nuestra comarca, contando con nuestro mejor talento".



Una alianza estratégica por el futuro de la comarca

La puesta en marcha de futUR responde a la apuesta conjunta de la UPV y la Diputació de València por la cohesión territorial, la innovación y la empleabilidad, especialmente en las zonas del interior de la provincia.



Con futUR, la Universitat Politècnica de València reafirma su compromiso con la transferencia de conocimiento y la dinamización del tejido económico y social de las comarcas valencianas, apostando por un modelo de desarrollo que une talento, innovación y territorio.



La asistencia a la jornada es libre y gratuita, previa inscripción a través del formulario disponible en la web del programa.







Emisor Universitat Politècnica de València

Contacto

Nombre contacto: Isabel Castro

Descripción contacto: Consultores de Comunicación

Teléfono de contacto: 699418463



