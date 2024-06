Value Excellence Technology presenta la marca de vape exclusiva para mujeres: LUCKY KISS

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 7 de junio de 2024.- Value Excellence Technology ha identificado astutamente las demandas del mercado y ha lanzado una marca de vape específicamente diseñada para mujeres: LUCKY KISS. A través de una investigación exhaustiva, la empresa descubrió que las consumidoras tienen una afinidad particular por la palabra "LUCKY", mientras que "KISS" simboliza la placentera sensación del cigarrillo electrónico al tocar los labios. Esta percepción inspiró la creación del nombre de la marca LUCKY KISS.



El LK-600, el producto inaugural de LUCKY KISS, ha sido desarrollado con éxito y su lanzamiento está previsto para junio de 2024. Este innovador producto está diseñado específicamente para mujeres jóvenes, con un diseño y un método de uso que son tanto novedosos como prácticos. Su objetivo es resonar profundamente con su audiencia, fomentando una fuerte conexión emocional.



El diseño del LK-600 se inspira en un producto de belleza ampliamente popular entre las mujeres: el pintalabios. Al igual que el pintalabios, el LK-600 es portátil y de uso frecuente. Su apariencia elegante refleja la de un pintalabios de alta gama, destacando el gusto refinado y el estatus de la usuaria, al tiempo que mantiene la facilidad de portabilidad. Las usuarias pueden simplemente retirar la tapa y girar el botón con una mano para revelar suavemente la boquilla, creando un ritual de uso único y sofisticado. Una suave inhalación libera un aroma rico y refrescante, proporcionando una experiencia sensorial placentera. Durante su uso, las luces LED rojas y blancas en la parte inferior emiten un brillo suave, realzando el atractivo estético con un toque de belleza tecnológica. Las características de diseño pensadas incluyen una tapa que se puede colocar en la parte inferior para evitar su pérdida. Después de su uso, girar el botón retrae la boquilla y cubrir con la tapa asegura tanto la conveniencia como la higiene.



El LK-600 presume de un diseño elegante y estilizado, impregnado de un profundo simbolismo emocional, meticulosamente elaborado por un renombrado diseñador de una destacada marca internacional de smartphones. La carcasa exterior emplea tecnología de procesamiento NCVM de alta gama, similar a la utilizada en smartphones premium. La perilla de acero inoxidable, mejorada con técnicas de PVD y arenado, muestra de manera impresionante el atractivo del metal. Además, el diseño de la boquilla ha pasado por diez meticulosas revisiones para garantizar la máxima experiencia ergonómica para las usuarias.



Expertos en sabor han desarrollado una serie de sabores exclusivos adaptados a los gustos específicos de las usuarias. Estos sabores incluyen The Love of the Berry (arándano y frambuesa ácida), Lucky Latte (café latte), Green Temptation (sandía), Lucky Angel (mojito de piña), Lucky Rainbow (azúcar arcoíris) y Cool Summer (limonada de frambuesa azul). Además, estos sabores están personalizados para alinearse con las preferencias de mujeres de diferentes países.



"Adoptando el lema 'Tu libertad es única', LUCKY KISS inspira a las mujeres a expresar su individualidad de maneras únicas y distintivas. Las mujeres modernas valoran la libertad, la individualidad y la autoexpresión, y LUCKY KISS encapsula perfectamente estos deseos", explican desde la marca.



LUCKY KISS ya ha captado la entusiasta atención de numerosas usuarias. Para obtener más información, visitar el sitio web.







