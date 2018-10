Comunicado: VentaBitcoins: Facilita la compra de Bitcoins a través de Paypal

Actualizado 08/03/2018 13:26:06 CET

VentaBitcoins es la Startup en la que se puede comprar bitcoins y otras crypto monedas mediante Paypal, tarjeta de crédito y transferencia SEPA

Con la aparición de BlockChain en 2009 surgen multitud de crypto monedas que se sustentan en esta tecnología, la más popular de todas ellas es el Bitcoin que ya se debe conocer por el boom social que produjo a finales de 2017 llegando a alcanzar un precio de 20.000 euros cada Bitcoin.

¿Qué es Blockchain?

La tecnología Blockchain consiste en una cadena articulada de bloques de información cifrada. Esta cadena? es una base de datos distribuida, es decir, todo el mundo tiene acceso a ella. Se diseñó así para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado, sellado mediante la practica conocida como “sellado de tiempo confiable” o “timeStamp” y enlazando y relacionado con el bloque anterior. ?

Es, por esta razón, especialmente adecuada para almacenar datos ordenados en el tiempo sin posibilidad de modificación ni revisión ya que si se altera un dato de los contenidos en el bloque, el propio bloque cambia, al cambiar pierde la relación enlace con su bloque anterior y por tanto ya no encaja en la cadena, es decir, esa cadena no es válida ni similar a la copia que el resto del mundo tiene y por tanto se invalida esa modificación ilegal y no se transmite por la red al resto de usuarios, evitando así el fraude.

Bitcoin está de moda

Es por esto que Bitcoin está de moda. Es una manera rápida y segura de transferir fondos, pagar a proveedores en otras partes del mundo, mandar dinero a familiares o amigos de países de difícil acceso o simplemente para invertir en el como futuro, ya que la producción de bitcoins está limitada por su código y cada vez más gente quiere acceder a él.

Actualmente para comprar bitcoins existen numerosas opciones en España. La más común son los Exchangers, algo similar a las casas de cambio de divisa actuales. En este tipo de empresas se pueden comprar bitcoins y otras crypto monedas usando la tarjeta de crédito o débito o haciendo transferencias SEPA. Sin embargo, hasta ahora, debido a las reticencias y a lo rápido que se ha expandido el uso del Bitcoin en la sociedad, se hacía complejo, por no decir imposible, poder adquirir bitcoins en empresas fiables usando los métodos de pagos tradicionales en internet, el más famoso de todos ellos Paypal. La única forma que había hasta ahora de adquirir Bitcoins pagando con Paypal era comprar a particulares, lo cual ha dado origen a una gran variedad de estafas y desengaños por parte de los usuarios, tanto compradores como vendedores.

VentaBitcoins el Exchanger Español que permite comprar Bitcoins usando Paypal

VentaBitcoins, una marca registrada de Altcoins AYE SL , surge como un startup ideada por el emprendedor Eduardo Bueno para solucionar este vacío en el mercado y dar a los usuarios la posibilidad de usar un método de pago como paypal para comprar bitcoins y otras crypto monedas de forma segura.

Paypal gusta a los usuarios por que protege su información bancaria, por eso lo usan para adquirir esta novedosa y para algunos desconocida crypto moneda. Cuando compran bitcoins suelen usarlo las primeras veces por la sensación de seguridad y más tarde pasan a usar directamente sus tarjetas de crédito o débito o transferencias bancarias SEPA.

En VentaBitcoins se pueden comprar Bitcoins y Litecoin mediante Paypal, Tarjeta de Crédito o Débito o transferencias SEPA. En el futuro tienen previsto agregar más crypto monedas a sus opciones.

Para comprar en VentaBitcoins lo primero que se debe hacer es crear una cuenta. Una vez creada y verificada la identidad, se podrá acceder a todas las ventajas que ofrece este novedoso Exchanger. Es realmente sencillo, rápido y seguro comparado con otras empresas similares, además sus usuarios disfrutan de un servicio de atención al cliente de una calidad muy superior a la media en el sector. Noticias, asesoría técnica en crypto monedas y servicio de wallet, “monedero blockchain” para los bitcoins, litecoin y muchas más crypto monedas, son otros de los servicios que ofrece VentaBitcoins que cubre todas las necesidades para que sus usuarios disfruten de una experiencia relajada y sencilla en el nuevo mundo de las crypto monedas.

Creen tanto en lo que venden que ceden parte de la potencia de sus servidores a la red Bitcoin de forma gratuita.

VentaBitcoins no solo ofrece a los usuarios la oportunidad de comprar y vender sus monedas virtuales o crypto monedas. Además de eso favorece la red Bitcoin de manera gratuita. VentaBitcoins es un Nodo Bitcoin, el primero y más importante del sur de España. "Cedemos gratuitamente mas del 35% de la potencia de nuestros servidores a la red Bitcoin para fomentar la fluidez del servicio a los usuarios de esta moneda que conforma el futuro de la economía mundial a largo plazo y a corto plazo ya se usa para las transacciones intercontinentales en tiempo real" afirma el creador de la Startup Eduardo Bueno, natural de Cádiz y con una amplia experiencia en el mercado de internet y las telecomunicaciones.

Si se quiere entrar en el mundo Bitcoin con garantías, seguridad y sencillez, VentaBitcoins es la empresa española. Para conocerlos mejor se puede visitar su sitio web: website.ventabitcoins.com.

