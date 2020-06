El verano de 2020 llega con descuentos y promociones en seguros médicos

Comienza el verano de 2020 tras unos meses muy difíciles. Y una buena forma de empezar con fuerzas es aprovechar las actuales promociones en seguros médicos. www.todosegurosmedicos.com

La crisis sanitaria por el coronavirus ha dado un giro a la vida de muchos españoles. Normalmente, el final del año es el momento ideal para hacer balance y planificar para que el año siguiente sea aún mejor. Pero, tras estos últimos meses, el verano y la desescalada se han convertido en los momentos perfectos para hacer ese balance.



La actividad económica empieza de nuevo a funcionar. Los españoles vuelven a visitar a sus seres queridos y comienzan a planificar las vacaciones que tuvieron que aplazar, a hacer los planes que se quedaron atrás. En definitiva, el coronavirus ha cambiado totalmente el 2020: el verano es el momento perfecto para organizarse de nuevo. Por eso, las empresas de seguros médicos han adelantado sus campañas y promociones de descuentos.



Son muchos los que han decidido que contratar una póliza privada sea su propósito posconfinamiento. Por eso, los expertos de todosegurosmedicos.com han recopilado todas las ofertas disponibles durante este verano, para poder conseguir ese propósito por menos dinero:



Adeslas



Adeslas amplía su última promoción hasta el próximo 31 de julio.



1. Particulares: dos meses gratis.



Adeslas devuelve la prima del quinto y del octavo mes, a contar desde que se firmó la póliza. Solo es una promoción válida para contratos nuevos y para los que se firmen con pago mensual.



2. Empresas y autónomos: una rebaja superior al 13 %.



Quienes tengan alguno de los productos para negocios de Adeslas disfrutarán de un importante descuento. La prima se ajustará a los nuevos precios. No importa la forma de pago, todas pueden acogerse a la promoción. Según estas nuevas tarifas, por ejemplo, los asegurados de Adeslas Empresas pasarán de pagar 45 a 39 euros.



Asisa

Asisa amplía su última promoción hasta el 30 de junio. Con ella, se consiguen importantes descuentos en la prima de 2020 y de 2021.



Si se contrata un seguro de salud o uno dental, se disfrutará de un descuento del 15 % en la asistencia sanitaria en 2020 y del 10 % en 2021.



Para los clientes que decidan contratar ambos productos (salud y dental), la rebaja será del 20 % en 2020 y del 10 % en 2021.



En caso de que se contrate un seguro de salud o dental y, además, un seguro de vida, la prima se reduce también un 20 % en 2020 y un 10 % en 2021.



Axa

Axa lanza una nueva promoción con descuentos, Tu salud es nuestra prioridad, hasta el 15 de agosto. Estas son las pólizas que entran en la campaña:



— Axa Óptima



— Óptima Familiar



— Óptima Plus



Los detalles de la campaña



1. Descuentos en los precios de contratación



Para uno o dos asegurados, si se contrata una póliza Óptima u Óptima Plus, se disfrutará de un 10 % de descuento. Si se escoge Óptima Familiar, se ahorra un 15 %.



Los productos de más de dos asegurados podrán disfrutar de un 15 % de descuento para Óptima y Óptima Plus y del 20 % para Óptima Familiar.



2. Cobertura dental gratis durante la vigencia de la póliza. En total, el servicio dental está valorado en 85 euros por persona.



3. Servicio de telemedicina "Tu médico online" gratis hasta el 31 de diciembre del 2021.



Requisitos

La campaña solo es válida para pólizas nuevas o si se incluye un nuevo asegurado en una de las que entran en promoción. Igualmente, solo la disfrutarán aquellos contratos que entren en vigor el 1 de junio, el 1 de julio o el 1 de agosto de 2020.



Mapfre

Mapfre lanza una nueva campaña, disponible hasta el 31 de julio. Gracias a ella, se puede conseguir un descuento del 20 %. Estos son los productos de Mapfre que entran en la promoción:



— Asistencia sanitaria con copago reducido plus



— Asistencia sanitaria sin copago supra



— Asistencia sanitaria con copago premier



— Sus seguros Reembolso Individual



La promoción incluye que el 20 % de rebaja es degradable en 10 años (proporcional) y ya está incluido en los precios que aparecen en la web de Mapfre.



Además, la gran ventaja es que es la rebaja es compatible con los descuentos que ya ofrece Mapfre: por vinculación y por número de asegurados.



Asefa

Una nueva campaña de descuentos de Asefa, disponible hasta el 15 de octubre de 2020. Las contrataciones de su producto Asefa Salud Top Quantum tendrán un 20 % de descuento si entran en vigor entre el 1 de julio y el 1 de octubre. Y lo mejor de todo es que el precio de la oferta se mantiene también durante 2021.



Normalmente, un asegurado menor de 35 años pagaría 53,80 euros. Con la campaña, el precio cae hasta los 43,04 euros. Si los asegurados son dos, el precio se queda en 34,06 euros.



Aegon

La compañía ofrece 2 recibos mensuales gratis. Si se contrata alguna de las pólizas incluidas, el cliente se ahorrará el recibo de abril de 2021 y el de abril de 2022.



La promoción de los dos meses gratis se puede aplicar a cualquier producto de Aegon salvo Aegon Salud Básico. El único requisito es que debe contratarse entre el 16 de abril y el 31 de diciembre de 2020, no importa la fecha de efecto.



Además, hasta el 1 de septiembre, Aegon ofrece un 20 % de descuento en el precio de sus pólizas (salvo Aegon Salud Básico). Igualmente, hay otras rebajas adicionales por número de asegurados:



Dos asegurados: 8 %



Tres asegurados o más: 15 %



Un verano diferente

La desescalada ha convertido al verano de 2020 en un verano diferente y único. Pese a que el final del año suele ser el momento perfecto para plantearse estas pólizas, desde todosegurosmedicos.com recomiendan no esperar. Las compañías han adelantado sus promociones a este verano, por lo que es el mejor momento para hacer balance y conseguir un buen producto a un menor precio.







Contacto

Nombre contacto: todosegurosmedicos.com

Descripción contacto: todosegurosmedicos.com

Teléfono de contacto: 91 218 21 86