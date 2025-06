Verónica Mar esculpe la energía invisible inspirada en la naturaleza y presenta ‘Echoes of water’ en NY

(Información remitida por la empresa firmante)

La escultora explora la esencia vital de la naturaleza a través de esculturas en madera, bronce y mármol. Cada una de sus piezas se concibe como un "tótem de luz" destinado a armonizar el espacio y despertar una profunda conexión espiritual en esta esperada exposición

Madrid, 5 de junio de 2025.-

La reconocida escultora y diseñadora Verónica Mar, con una destacada trayectoria internacional, debuta en Nueva York con su primera exposición individual en la ciudad. La prestigiosa galería Les Ateliers Courbet acogerá ‘Echoes of water’ desde el 12 de junio hasta el 29 de agosto, donde expondrá una selección de esculturas inéditas en madera, bronce y mármol, inspiradas en la energía esencial de la naturaleza, concebidas para trascender la mera estética.



Escultora, pintora, diseñadora y armonizadora de energía, Verónica Mar ha participado en numerosas exposiciones y colaborado con galerías de renombre a nivel mundial, y empresas como Porcelanosa, Cosentino y Tribú, construyendo una trayectoria que ahora continua en su primera exposición individual en Nueva York: ‘Echoes of water’. Una oportunidad única para experimentar la profundidad y coherencia de su visión artística en solitario en el vibrante escenario neoyorquino.



El alma invisible de la forma, un arte que armoniza más allá de la mirada

Con base en Madrid, esta granadina reconocida internacionalmente por su fusión entre arte, diseño y armonización energética, crea desde un lugar donde la forma se encuentra con la esencia. Inspirada por la geometría sagrada, la memoria ancestral y las enseñanzas espirituales de Kandinsky, concibe su obra como portadora de "un lenguaje silencioso: energía, equilibrio y presencia interior". Cada creación se erige como un "tótem de energía transformadora", "un tótem de luz que armoniza el espacio y "evoca una belleza que se siente" una alquimia entre materia y espíritu que va más allá de la mera representación visual. "Mi trabajo se trata de revelar lo que sentimos, lo que vibra debajo de la superficie de la forma", afirma la artista.



Sus creaciones se basan en la selección consciente de materiales naturales, simbolismo intencionado y armonización energética, y abarcan desde esculturas monumentales hasta joyería, compartiendo un hilo conductor: la intención de dar forma a aquello que trasciende la percepción visual. El resultado son obras que irradian equilibrio y armonía.



Su objetivo es transformar espacios, creando piezas "diseñadas para ser sentidas", abriendo así un "diálogo sutil e introspectivo entre el espectador y el espacio, entre lo físico y lo espiritual, entre lo eterno y lo efímero".



'Echoes of water', un nuevo hito en el viaje escultórico de Verónica Mar

Con una trayectoria a través de las capitales del arte y el diseño, que incluye colaboraciones con las más prestigiosas galerías como Rossana Orlandi (Milán), Mint (Londres), Freeman Gallery (Sidney) y en las más laureadas y prestigiosas ferias internacionales, ha sido galardonada por sus diseños con premios internacionales, como el Soul Sculpture Bench y el Autumn Leaf Swing.



Entre sus próximos proyectos destacan el diseño del nuevo Marina Puerto Sotogrande y la instalación de dos esculturas monumentales en París. En este rico bagaje, la constante exploración de la forma y la energía, desemboca en "Echoes of water", una invitación a sentir la esencia vital de la naturaleza. Un nuevo capítulo en su viaje escultórico, donde la vibración del agua encuentra eco en el corazón de Nueva York.



