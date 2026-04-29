Vitamina C: el imprescindible que no puede faltar en la dieta de los deportistas en primavera

Aliño con limón verna - Good Move From Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la llegada del buen tiempo y el aumento del deporte al aire libre, la alimentación se convierte en el gran aliado para rendir mejor, recuperarse antes y disfrutar más de cada entrenamiento. La iniciativa ‘Good Move From Europe’ promueve el papel de la vitamina C, un nutriente presente en muchas frutas y verduras que ayuda a reducir la fatiga, y cómo alimentos como el limón aportan frescura y sabor a los platos más saludables, facilitando su consumo

Madrid, 29 de mayo de 2026.- En primavera, los días se alargan, suben las temperaturas y el cuerpo pide más movimiento. Running, ciclismo, senderismo o entrenamientos al aire libre vuelven a formar parte del día a día, y la alimentación se convierte en un factor clave para mejorar el bienestar y acompañar el rendimiento.



Al aumentar la actividad física y el calor, nutrientes como la vitamina C adquieren un papel relevante. Presente de forma natural en frutas y verduras como el kiwi, el pimiento o el brócoli, contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, favorecer la absorción del hierro y proteger las células frente al estrés oxidativo, algo especialmente importante cuando el organismo está más activo.



Incorporar la vitamina C en la dieta no requiere grandes cambios. De hecho, pequeños gestos como este pueden tener un impacto real en el día a día.



Tres formas sencillas de mejorar la alimentación en primavera



1. Apostar por platos más frescos y ligeros: ensaladas completas, bowls o combinaciones rápidas permiten incorporar alimentos ricos en vitamina C como fresas, kiwi, pomelo, pimiento o brócoli, sin necesidad de recetas complejas.



2. Dar más protagonismo a frutas y verduras: aumentar su presencia en comidas y entre horas mejora la calidad de la dieta y acompaña mejor el ritmo de actividad física.



3. Cuidar el sabor para no renunciar a comer bien: incorporar aliños y combinaciones sabrosas ayuda a mantener el hábito en el tiempo.



En este sentido, algunos ingredientes pueden convertirse en aliados clave. El limón verna, una variedad cultivada en España, destaca por su menor acidez, lo que lo hace ideal para vinagretas, aliños o toques finales en platos frescos. Su uso permite realzar el sabor de recetas ligeras sin enmascarar los ingredientes.



Para integrarlo de forma práctica en la cocina diaria, existen opciones rápidas:



Vinagreta suave de limón verna

Mezclar 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra con el zumo de medio limón verna, una pizca de sal y, opcionalmente, un toque de miel o mostaza. Emulsionar y añadir antes de servir.



Aliño fresco de limón verna y hierbas

Combinar zumo de limón verna con aceite de oliva virgen extra, perejil o cilantro picado y pimienta. Ideal para pescados, verduras o platos templados.



Estos pequeños cambios encajan con la filosofía de Good Move From Europe, que promueve hábitos saludables de forma progresiva y realista. Apostar por una alimentación equilibrada y mantenerse activo son decisiones cotidianas que contribuyen al bienestar.



¿Qué es Good Move From Europe?

Good Move From Europe es una campaña respaldada por la Unión Europea y desarrollada en España a través de AILIMPO, la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo. Su objetivo es acompañar a los jóvenes españoles de 18 a 34 años en la adopción de un estilo de vida más activo y saludable mediante pequeños gestos, desde mejorar la alimentación hasta incorporar rutinas de ejercicio sencillas.

Contacto

Emisor: Good Move From Europe

Nombre contacto: Luis de la Osada

Descripción contacto: Tactics Europe

Teléfono de contacto: 915062860