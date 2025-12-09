Día Internacional de los Derechos Humanos. CEOMA exige a los poderes públicos que se garantice la igualdad y la no discriminación a las personas mayores - CEOMA

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, reclama una mayor inversión pública para garantizar los derechos fundamentales para combatir el edadismo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de diciembre de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, recuerda que las personas mayores son titulares de pleno derecho y reclama a los poderes públicos “un compromiso en firme que garantice la igualdad y la no discriminación para combatir el edadismo”.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, recuerda que “envejecer con dignidad no es una aspiración sino un derecho, y al igual que los derechos humanos no caducan la dignidad tampoco lo hace”. Desde la Confederación reivindican que se valore la contribución de “quienes han contribuido a nuestra sociedad promoviendo su autonomía y participación, a la vez la garantía de unas condiciones vida justa y segura”, expone Fernández Santillana.

Es por ello, aprovechando la conmemoración de este día, cuando CEOMA quiere recordar que la edad no es motivo de discriminación ni motivo para la exclusión o el maltrato. Para combatir el edadismo “se requiere un compromiso urgente en las instituciones, los servicios, desde las políticas públicas y nuestra cultura social” expone el presidente de la Confederación.

En primer lugar, CEOMA demanda el Derecho a los cuidados y a la atención centrada en la persona garantizando los cuidados de calidad accesible e integrables mientras respectan las voluntades y las preferencias y el proyecto de cada persona. Para esto, “reclamamos una mayor inversión pública en la red de cuidados, apoyo a las familias cuidadoras y servicios profesionales suficientes y bien coordinados en todo el territorio”, apunta Fernández Santillana. En relación con la salud, desde CEOMA demandan una atención sanitaria equitativa, preventiva y adaptada a las necesidades de la edad. El presidente de la confederación subraya la necesidad de incluir políticas específicas para paliar la soledad no deseada que bajo su prisma “es una auténtica vulneración de derechos y una emergencia social”

También se reclama el Derecho a la vivienda adecuada para garantizar la autonomía. El presidente de CEOMA indica que “se requieren políticas que faciliten la accesibilidad y la adaptación de los hogares, nuevas formas de convivencia y la creación de comunidades inclusivas y seguras que permitan seguir viviendo en el propio entorno el mayor tiempo posible”. A su vez se hace hincapié en la promoción del envejecimiento activo, participativo y con oportunidades porque como apunta José Luís Fernández Santillana “Las personas mayores debemos seguir decidiendo, aportando y transformando nuestro entorno comunitario”. Ligado a este derecho se encuentra el Derecho a la participación social y política apuntando la necesidad de los mayores de ser voz ineludible en las decisiones que les afectan a la par que sea reconocida su contribución en todas las esferas sociales.

Por último, desde CEOMA reivindican el Derecho a la suficiencia económica para “vivir sin precariedad ni renuncias” porque es para Fernández Santillana “imprescindible proteger el poder adquisitivo de las pensiones y prestaciones” recuerda el presidente poniéndolo en contexto con la inflación y el encarecimiento de la vida.

Para CEOMA sería determinante que España liderase la promoción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores auspiciada por Naciones Unidas para reforzar la protección jurídica a nivel global.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

Celia Moreno Garrido

Directora Gerente

celiamoreno@ceoma.org

91 557 25 56

Àgata Sala

Europa Press Comunicación

agatasala@europapress.es

600 90 55 38

Sandra Delgado

Europa Press Comunicación

sandradelgado@europapress.es

600 90 50 85