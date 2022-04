UIC Barcelona reúne a expertos de la salud para conectar la realidad empresarial con la universidad

El foro, que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo en el Aula Magna del Campus Barcelona, contará con más de diez mesas redondas organizadas entorno a cuatro líneas temáticas: gestión sanitaria, e-health e innovación, investigación y cuidado de la salud, en las que se expondrán los desafíos que el sector de la salud presenta en la actualidad.

La segunda edición del Executive Education Forum UIC Barcelona cuenta con la participación de expertos de referencia en sus ámbitos entre los que destacan el Dr. Bonaventura Clotet, director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa; Victoriano Martín, director de consultoría y negocio de Oracle Ibérica; o el Dr. Rafael Barraquer, director médico del Centro de Oftalmología Barraquer.

Barcelona, 28 de abril de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) celebra la segunda edición del Executive Education Forum UIC Barcelona, centrada este año en los retos en el ámbito de la salud. Las jornadas tendrán lugar los próximos días 4, 5 y 6 de mayo de 2022 de 16 h a 19.30 h, en el Aula Magna del Campus Barcelona de la Universidad.

El foro, bajo el título Executive Education Forum pretende proporcionar nuevas formas de entender el conocimiento y la investigación de ámbitos relacionados con el sector de ciencias de la salud, en relación a su vez con el día a día del sector corporativo.

Tras el éxito de la primera edición, este año Executive Education Forum reunirá a profesionales, representantes y voces reconocidas de corporaciones nacionales e internacionales, así como emprendedores que han lanzado negocios de éxito. Bajo el subtítulo Challenges in Health, a través de diez mesas redondas y una ponencia magistral, los participantes invitarán a los asistentes a reflexionar sobre los desafíos que el sector de la salud presenta en la actualidad.

Entre los distintos miembros de las mesas y moderadores, destacan Xavier Mate, director de Barcelona-Vallès de Quironsalud; Sara Secall, socia general de Inveready; Dra. Clara Campàs, cofundadora y socia directora de Asabys o la Sra Meritxell Budó, secretaria d'Atenció i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Consulta el programa completo.

Entidades, instituciones e institutos colaboradores: Atenció Sanitària i Participació de la Generalitat de Catalunya, Asabys, Alta Life Sciences, Bioengineering Institute of Technology, BHV Partners, Bloodgenetics, Clínica Cuides UIC Barcelona, Centro de Oftalmología Barraquer, Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, Fundació Sanitària Mollet, Quirónsalud, Fundació Sant Francesc d'Assís, From Cell Metabolism to Metabolic diseases (METADIS), GENESIS Biomed, Hospital Germans Trias i Pujol, HUAWEI, Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, Inveready, Oracle Ibérica, Pulmobiotics, Qualud, Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

