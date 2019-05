El diseñador argentino Roberto Piazza, galardonado con los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial

Publicado 30/05/2019 15:54:58 CET

El diseñador ítalo-argentino Roberto Piazza ha sido galardonado en la disciplina de 'Moda en el Vestir' en la X edición de los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial (Prenamo 2019), celebrada en Madrid. El polifacético artista italo-argentino ha recibido innumerables premios a lo largo de sus 45 años de carrera y, en este sentido, ha declarado que "recibir este premio tan deseado es una caricia al alma y me da energía para seguir".

Según han reconocido desde la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), organizadores del certamen, el argentino Roberto Piazza se ha posicionado "por derecho propio en un lugar preferente entre las más destacadas firmas europeas". "Es por ello", han añadido, "merecedor de un galardón que reconoce el esfuerzo de aquellas marcas que crean y mantienen un prestigio que pone en valor el enriquecimiento cultural y también a las nuevas generaciones de emprendedores".

La clave del éxito de Piazza ha sido el no rendirse y crear arte. Así, ha manifestado que "no hay que escuchar los consejos de los que no saben nada y hacer moda de verdad". Asimismo, el artista y diseñador está convencido de que la tendencia es la vuelta a la femineidad y al lujo, a lo que según sus palabras "desea la mujer al cien por cien". "Esto se había perdido y hay que recuperarlo, basta ya de ver a mujeres y hombres uniformados o mal vestidos", ha dicho.

El reconocido diseñador argentino siempre apuesta por el riesgo, se trata de equivocarse o descubrir y esta inquietud es la que le lleva siempre hacia lo desconocido. Sus inicios desde casi la adolescencia fueron en Santa Fe de la Veracruz (Argentina), donde vivía rodeado de modistas en el taller familiar. Estos orígenes, sus estudios en Bellas Artes y sus ganas de expresar su arte lo llevan a Buenos Aires donde pronto empieza a codearse con los más grandes.

Considerado el creador más joven de la alta costura argentina, su moda la han seguido y siguen personas destacadas de todos los ámbitos sociales y profesionales. Sus colecciones resaltan por los magníficos vestidos de noche que se convierten en un referente llegando a tener su propia identidad como solo ocurre con los más grandes.

Sus colecciones no han dejado indiferente a nadie y han sacudido el mundo de la moda. 'Tango Argentino', 'Imperio Romano', 'Latinoamérica', 'Mujer de Oro' o 'Los Pecados de Piazza' son algunos de los nombres de estas obras que el artista ha realizado y que han logrado este reconocimiento internacional que muy pocos alcanzan. Sobre este aspecto añade que "tiene éxito lo que es de buena calidad, la mala calidad tiene un tiempo muy corto".

Acaba de presentar '60 Diamantes' en España y en este sentido ha comentado que "esta colección se la dedico a mi vida, a mi edad y a la próxima que ya se está confeccionando y que se llamará 'Joyas Reales', inspirada en las mujeres de la realiza y que es un cuento de hadas".

El creador se plantea muchos retos futuros "año tras año crear y presentar una nueva colección que es como tener un nuevo hijo". Por otro lado, está muy dedicado a su fundación contra el abuso sexual infantil para lo que ha conseguido extender los plazos de prescripción de la conocida como 'Ley Piazza'.