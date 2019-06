Publicado 28/06/2019 10:36:25 CET

La firma de retratos exclusivos en Europa, Imperia Fine Art, galardonada con un Prenamo a la 'Excelencia Profesional' ANDE

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Imperia Fine Art, la primera firma de retratos exclusivos en Europa, ha sido galardonada en la disciplina de 'Excelencia Profesional' en la X edición de los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial (Prenamo 2019), celebrada en Madrid.

Según han reconocido desde la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), organizadores del certamen, la CEO de la empresa, Ana Belén Fernández "ha obtenido grandes reconocimientos personales y profesionales a nivel internacional en el desarrollo de su actividad como enfermera, en la que hizo un paréntesis para dejarse llevar por su inspiración y descubrir que quería convertirse en retratista profesional, pues era en realidad lo que siempre había deseado".

En este sentido, Fernández ha manifestado que "se trata del mejor premio al que nuestra compañía podía aspirar, pues refleja nuestra misión, visión y valores". Igualmente, ha hablado del privilegio de pertenecer al Grupo Platinum, "el más elitista de retratistas a nivel mundial, donde se comparten conocimientos".

En esta línea, la directiva ha expresado como Imperia Fine Art se inspira en los grandes maestros renacentistas y en las obras de arte de los mejores museos, puesto que su misión es crear "la más bella obra de arte de los que más nos importan", con el objetivo de que se convierta en "un legado" y pase a las siguientes generaciones.

Para Ana Belén Fernández, "la clave del éxito es sentir gratitud por todas las cosas bellas que suceden, aprender cada día y seguir innovando", a lo que ha añadido que, "hay que ser siempre excelente en todos los ámbitos, aprender de los mejores, contar con los mejores. Apoyándose en una frase de Newton, ha asegurado que "si he logrado ver más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes".

La empresaria entiende que las tendencias actuales son una vuelta a lo clásico, a lo elegante y a lo atemporal, donde el mundo tecnológico ha venido para quedarse, para evolucionar y hacer la vida más fácil. Aunque, en este sentido, ha expresado que "hay espacios que solo puede llenar la familia y es necesario estar conectados, por eso en Impera creamos historias familiares con a través de los retratos".

Para la artista, el futuro se presenta "muy optimista", ya que su deseo es que muchas familias españolas puedan disfrutar de un lienzo Imperia en sus hogares. En esta línea, ha asegurado que estarían "muy orgullosos y sería un honor retratar a la familia real española".