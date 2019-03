Clickatell ayuda a MTN South Africa a lanzar el comercio por chat en WhatsApp

Publicado 27/03/2019 16:31:50 CET

MTN South Africa se ha asociado con Clickatell, la compañía global de compromiso con el cliente, para lanzar MTN Chat, lo que permite a sus clientes interactuar con la empresa de telecomunicaciones a través de WhatsApp

MTN Chat permitirá a los clientes iniciar la compra de tiempo aire y paquetes de datos en su sesión de chat de WhatsApp. Con el tiempo, los clientes también podrán acceder al servicio de atención al cliente y a las opciones de autoservicio, incluyendo la realización de actualizaciones, la administración de sus cuentas y la recepción de alertas de saldo bajo. MTN Chat es parte de la visión de MTN de mejorar significativamente su oferta de negocio digital para aumentar su base de clientes a través de servicios avanzados.

"Clickatell entiende que los operadores de telefonía móvil están cada vez más presionados para ofrecer un excelente servicio al cliente a través de los canales digitales que sus clientes prefieren. Al ofrecer servicios convenientes a través de un canal seguro y conveniente, los ORM pueden aumentar su volumen de transacciones y atraer y retener clientes, algo que es fundamental en una época de continua transformación digital y creciente competencia", explica Pieter de Villiers, fundador y CEO de Clickatell.

Clickatell ya ha ayudado a Absa Bank, GTBank, First Bank of Nigeria y United Bank of Africa a implementar con éxito las funciones de banca por chat en WhatsApp en toda África.

Clickatell es un proveedor de soluciones empresariales de WhatsApp. La API empresarial de WhatsApp ofrece a las marcas la posibilidad de enviar notificaciones y mantener conversaciones bidireccionales con los consumidores de WhatsApp una vez que han optado por ella. Las plataformas Touch Flow y Connect de Clickatell permiten a MTN unificar sus canales de comunicación, personalizar los flujos de trabajo de los usuarios y conectarse a los sistemas internos.

"Es imperativo que las empresas se centren en mejorar sus experiencias de autoservicio para retener y hacer crecer a los clientes. Las ofertas de Clickatell ofrecen una forma fácil, segura y cómoda de dar a los usuarios el control de sus cuentas a través de WhatsApp, una plataforma para la que ya tienen afinidad", comenta Jacqui O'Sullivan, ejecutiva de asuntos corporativos de MTN SA.

De Villiers dice que las ofertas de bajo esfuerzo y alto rendimiento de Clickatell pueden impulsar a los operadores de redes móviles hacia un camino de transformación digital que los diferencie de sus competidores.

"Clickatell ha trabajado duro para asegurar que sus implementaciones de soluciones sean mucho menos desafiantes que las típicas integraciones de plataformas empresariales. Con más de 1.500 millones de personas en 180 países que utilizan WhatsApp cada mes, ofrecer experiencias de comercio por chat en WhatsApp es una de las formas más eficaces de llegar a la mayoría de los consumidores que pueden beneficiarse inmediatamente de los servicios ofrecidos en el canal. No hay duda de que esta solución es perfecta para los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, donde se utiliza WhatsApp con frecuencia".

Con más de 1.500 millones de personas en 180 países que utilizan WhatsApp cada mes, ofrecer experiencias de comercio por chat en WhatsApp es una de las formas más eficaces de llegar a la mayoría de los consumidores que pueden beneficiarse inmediatamente de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos en el canal. No hay duda de que esta solución es perfecta para los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, donde WhatsApp es el canal de compromiso social dominante".

Descarga de imágenes:

Logo - https://bit.ly/2U9FeSC

https://bit.ly/2FwTZqs

https://bit.ly/2WlC77G

Para más información, póngase en contacto con ellos:

Consultas a los medios de comunicación:

Elzaan Rohde

Comunicaciones Semaphore

elzaan@semaphore.co.za

Móvil +27 83 256 1493 Nirmal Nair Clickatell CMO pr@clickatell.com EE.UU. Teléfono: +1 (650) 641-0011 www.clickatell.com

Contacto

Nombre contacto: Elzaan Rohde

Descripción contacto: Teléfono de contacto: +27 83 256 1493