DXC consolida su posición de liderazgo en el sector de servicios TI en España - DXC Technology

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

DXC Technology, socio líder en tecnología e innovación para empresas, ha sido reconocido como el proveedor de servicios de TI mejor valorado de España por octavo año consecutivo en el IT Sourcing Study 2026, elaborado por Whitelane Research y Eraneos.

Este reconocimiento amplía una trayectoria de liderazgo sin precedentes y refleja la confianza que las principales organizaciones españolas depositan en DXC para modernizar, proteger y transformar sus operaciones más críticas. Desde los servicios financieros y los seguros hasta la energía, la industria y el sector público, DXC continúa desempeñando un papel central en algunos de los programas de transformación digital más grandes y complejos del país.

Ocho años de confianza de los clientes

El estudio de 2026 vuelve a situar a DXC a la cabeza del mercado en satisfacción general de los clientes, reforzando su posición como socio estratégico para las organizaciones que afrontan entornos tecnológicos cada vez más complejos. La compañía también obtiene resultados de liderazgo en áreas de servicio clave, entre ellas Cloud & Infrastructure, Workplace, Applications y servicios para el sector público.

“Mantener esta posición de liderazgo durante ocho años consecutivos es un reflejo muy significativo de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros cada día. Es un privilegio apoyar a algunas de las organizaciones más importantes de España mientras afrontan complejos procesos de transformación. Nuestra misión sigue siendo la misma: ayudar a nuestros clientes a modernizar, simplificar y proteger sus operaciones, al tiempo que aprovechamos todo el potencial de la IA y las tecnologías emergentes para generar resultados de negocio significativos” declara Alfonso García, presidente de DXC Technology España y Portugal

Los resultados reflejan un cambio más amplio en las prioridades de los clientes. Las organizaciones buscan cada vez más socios capaces de combinar conocimiento sectorial, capacidades de inteligencia artificial y experiencia en proyectos a gran escala para generar resultados de negocio medibles. Según el estudio, el acceso a conocimiento especializado y experiencia en inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los principales motivos por los que las empresas deciden externalizar funciones tecnológicas críticas.

Impulsando las transformaciones que más importan

Con más de 9.000 profesionales en España, DXC ayuda a las organizaciones a modernizar sistemas críticos, acelerar la innovación y convertir las tecnologías emergentes en valor tangible para el negocio.

La compañía se ha consolidado como un socio de confianza para algunas de las organizaciones más exigentes de España, a las que apoya en grandes migraciones a la nube, iniciativas de modernización de aplicaciones, operaciones de infraestructuras críticas y adopción responsable de la inteligencia artificial.

A medida que las empresas pasan de la experimentación a la ejecución en inteligencia artificial, la combinación de conocimiento profundo de los distintos sectores, capacidades de entrega demostradas e innovación impulsada por IA de DXC continúa diferenciando a la compañía en un mercado cada vez más competitivo.

“Las organizaciones actuales buscan mucho más que proveedores de tecnología. Necesitan socios capaces de combinar innovación, conocimiento sectorial y capacidad de ejecución a gran escala. El liderazgo continuado de DXC en España refleja su capacidad para ganarse la confianza de sus clientes, llevar a cabo transformaciones complejas y generar valor medible año tras año” afirma Alex van den Bergh, Head of Research Europe en Whitelane Research

Una posición de liderazgo basada en resultados

En un mercado cada vez más marcado por la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las prioridades de modernización, DXC continúa diferenciándose por su claro enfoque en los resultados de sus clientes. Su liderazgo sostenido en satisfacción del cliente demuestra su capacidad no solo para prestar servicios tecnológicos, sino también para ayudar a las organizaciones a lograr transformaciones significativas a gran escala.

A medida que las empresas españolas aceleran sus inversiones en IA, nube y transformación digital, DXC mantiene su compromiso de ayudar a sus clientes a afrontar sus retos más estratégicos, convirtiendo la innovación en una ventaja competitiva duradera y proporcionando las operaciones resilientes e inteligentes que necesitan para prosperar en el futuro.

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