La empresa española TwoReality es pionera en crear mundos virtuales utilizando IA

Barcelona, 12 de julio de 2023.

Los nuevos mundos creados a partir de la Inteligencia Artificial, visualizados por medio de la Realidad Virtual y Aumentada, han comenzado a cobrar una fuerza vertiginosa en los últimos tiempos

Tanto es así, que cada vez son más las empresas que tratan de volcar todos sus esfuerzos en la adopción de estas nuevas tecnologías, pero ¿cómo es posible aunar la IA con la Realidad Virtual y Aumentada? ¿Cuáles son los beneficios que devienen del uso y la puesta en práctica de estos avances tecnológicos al mismo tiempo?



Una agencia española especializada en la creación de experiencias digitales, se planteó estas mismas cuestiones. Logró responder a estas interrogantes y se ha posicionado como una de las empresas líderes en el uso de la inteligencia artificial para crear mundos virtuales y aumentados.



A partir del desarrollo de aplicaciones basadas en estas revolucionarias tecnologías, ya es posible que los usuarios tomen el control de sus propios mundos virtuales. Una nueva forma de hacer partícipe a cada una de las personas que decidan sumergirse en esta nueva aventura, de las transformaciones que puede experimentar el mundo, en base a las directrices que ellos consideren oportunas.



Así pues, partiendo de una serie de premisas que ofrece la experiencia proporcionada al usuario, éste podrá seleccionar aquellas con las que más identificado se sienta. De esta manera, la creación de un mundo ideal, se convertirá en una experiencia personalizada que, el usuario podrá disfrutar en primera persona desde la comodidad de su teléfono móvil o mediante el empleo de gafas de realidad virtual.



Por supuesto, el resultado final podrá estar sujeto a modificaciones. Según las respuestas facilitadas a la experiencia y con la ayuda de la Inteligencia Artificial, el usuario podrá ejercer el control sobre distintos escenarios. De este modo, tendrá la opción de personalizarlos de múltiples formas, a fin de generar diversos mundos virtuales hasta dar con el que más identificado se sienta.



El objetivo de este revolucionario proyecto no es otro que el de que el individuo tome consciencia de cuáles serían las consecuencias y los resultados devenidos de la toma de decisiones de sus actos y el impacto que pueden provocar sobre el mundo. Así, podrá modular, a través de la ayuda proporcionada por la Inteligencia Artificial, la visualización de escenarios por medio de realidad virtual y aumentada, interactuando y adentrándose en el mundo que haya creado en base a sus ideales y, todo ello, siempre, en primera persona.



Crear, rediseñar, modificar o, simplemente, cumplir o dar forma a un sueño, ya es posible. Lo que antaño parecía sacado de una película de ciencia ficción, ahora es real. No existe idea fantasiosa que se escape a la Inteligencia Artificial, dispuesta a cumplir todo aquello que esté implícito en el conocimiento humano. De este modo, todo lo que se desee recrear, es posible gracias a estas tecnologías.



La empresa que está detrás de este revolucionario avance es Two Reality, una agencia española que cuenta con más de diez años de experiencia en el sector tecnológico. Comenzando sus andaduras en la creación de experiencias virtuales cuando apenas eran conocidas, ahora, ha conseguido fundir la Inteligencia Artificial con la Realidad Virtual y Aumentada.







