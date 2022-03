ID Bootcamps y ticjob impulsan la formación tecnológica lanzando la segunda edición de su programa de becas

ID Bootcamps, división tecnológica de ID Digital School, junto a ticjob, presentan la segunda edición del programa de becas para impulsar la carrera de los futuros desarrolladores Full Stack. Se enfoca en el Bootcamp en programación y desarrollo web Full Stack y el plazo de inscripción es del 1 al 21 de marzo de 2022

La división tecnológica de ID Digital School, ID Bootcamps, anuncia la segunda edición del programa de becas ticjob. Y es que, tras el gran éxito de la primera edición, vuelven a aliarse con ticjob, el portal de empleo IT especializado en el mercado de ofertas de empleo TIC en España, para lanzar una nueva edición del programa de becas conjunto.



Su objetivo es “acercar la formación tipo Bootcamp a todas aquellas personas que estén en una situación laboral que sientan que necesitan cambiar de sector para poder mejorar o que quieren dar un salto e ir un paso más allá en su carrera profesional”, apunta Ricardo Carreras, presidente del grupo ID Digital School.



Más del 60% de los directivos de grandes empresas no son capaces de cubrir las peticiones para puestos laborales, según Manpower Group, lo que convierte al sector tecnológico en una gran opción para aquellas personas que buscan nuevas oportunidades profesionales.



¿Cómo funciona el programa de becas para el Bootcamp en programación y desarrollo web Full Stack?

En esta ocasión, las becas están destinadas al Bootcamp en programación y desarrollo web Full Stack en modalidad Full-time, intensivo, que comienza el próximo 9 de mayo y finaliza el 29 de julio de 2022.



Es el momento perfecto para formarse y comenzar una nueva carrera. Durante los 3 meses que dura el bootcamp los estudiantes aprenderán, de la forma más práctica, todo lo relacionado con el Full Stack, a través del lenguaje de programación JavaScript y el Stack MEAN y MERN.



Además, contarán con el apoyo de su equipo de asesoría profesional especializado en el sector IT para ayudarte a entender mejor el proceso de búsqueda activa de empleo tecnológico, con tutorías individuales, masterclases y charlas con empresas del sector que acerquen al nuevo puesto de empleo.



¿Cuáles son las fechas de inscripción y qué becas hay?

Junto a ticjob, ID Bootcamps lanza 3 becas a las cuales los interesados podrán inscribirse desde el 1 de marzo hasta el 21 de marzo, ambos días incluidos.



• Primer premio: una beca del 100% del valor del curso.







• Segundo premio: una beca del 50% del valor del curso.







• Tercer premio: una beca del 50% del valor del curso.







¿Cómo es posible inscribirse?

Las personas interesadas solo tendrán que seguir estos pasos:



1. Apuntarse a esta oferta en el portal de ticjob. Si ya se tiene un perfil, solo se deberá solicitarla. Si no, se deberá crear un perfil nuevo con todos los datos actualizados







2. Se debe acompañar una carta de motivación explicando en detalle las motivaciones de realizar un bootcamp y qué se espera una vez termine la formación.







¿Cómo se anunciarán los ganadores?

Una vez terminado el plazo de inscripción el día 21 de marzo, el equipo de admisiones junto revisará todas las candidaturas para elegir los perfiles ganadores. Se comunicará la noticia a través de correo electrónico y por teléfono.



Sobre la primera edición del programa de becas con ticjob

Como mencionaban al comienzo del artículo, esta es la segunda edición que organizan en colaboración con ticjob. Desde ID Bootcamps creen en el potencial de las becas para acercar su formación a todo el mundo, por eso buscan alianzas con empresas del sector que, como ticjob, permitan hacer realidad este objetivo.



La primera edición se lanzó para el Bootcamp en Data Science y Machine Learning, aquí se puede ver la resolución y a sus 3 personas afortunadas. Una de ellas, Daniela Rodríguez, consiguió trabajo como Data Analyst antes incluso de finalizar el Bootcamp.







Contacto

Nombre contacto: Aurora Torralba

Descripción contacto: Comunicación y Marketing

Teléfono de contacto: 673 903 000