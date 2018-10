COMUNICADO: VORTAL reconocida por cuarta vez en 'Magic Quadrant for Strategic Sourcing Applications Suites' de Gartner

Publicado 03/10/2018 13:53:38 CET

Gartner reconoce por cuarta vez consecutiva a VORTAL como líder mundial en soluciones de contratación electrónica

VORTAL , líder mundial en soluciones de contratación electrónica, ha sido reconocida por 4 vez consecutiva por Gartner en el Magic Quadrant Strategic Sourcing Application Suites 2018, siendo una de las 10 compañías que ofrecen servicios de plataformas electrónica que cumplen con los requisitos para integrar este cuadrante.

"Es un honor ser reconocidos por Gartner en el Cuadrante Mágico por cuarta vez consecutiva", comenta Miguel Sobral, vicepresidente de VORTAL. "Esto nos anima a seguir trabajando en nuevas soluciones innovadoras y fáciles de usar, que cumplan con las necesidades de nuestros clientes, obteniendo así altas tasas de satisfacción, y motivando la adopción de muestra plataforma por parte de compradores y proveedores, tanto en el Sector Privado como en el Público".

La compañía ha sido incluida en el Cuadrante Mágico por su Visión y su capacidad para ejecutar esa visión. Como señaló Gartner, "para la capacidad de ejecución, Gartner evalúa a los vendedores en productos, procesos, sistemas, métodos y procedimientos por lograr competitividad, eficiencia y efectividad etc. Por la exhaustividad de la visión, Gartner evalúa a los proveedores sobre su capacidad para captar las futuras tendencias del mercado y la tecnología, las necesidades de los clientes y las fuerzas competitivas, tal como Gartner los ve".

Los suscriptores de Gartner pueden descargarse 'Magic Quadrant for Strategic Sourcing Applications Suites' de agosto 2018: Gartner Magic Quadrant 2018 for Strategic Sourcing Application Suites .

VORTAL Connecting Business

VORTAL es una empresa líder mundial que ofrece soluciones de e-Sourcing y e-Procurement, con sede en Lisboa y miles de clientes en los sectores público y privado. VORTAL fue fundada en el año 2000 y tiene 220 empleados. VORTAL es un proveedor completo de S2S con un enfoque en el sector público y en las industrias de salud, manufactura, ingeniería y construcción. VORTAL tiene oficinas en Bogotá (Colombia), Frankfurt y Dortmund en Alemania, Lisboa, Londres; Madrid, Ciudad de México, Milán y Oporto.

