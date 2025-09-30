La CEU UCH participa en un estudio sobre el papel de las principales familias de neuronas en la orientación espacial

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Elche (Alicante), Jorge Brotons Mas, investigador principal del Laboratorio de Cognición y Circuitos (CogLab) y profesor de los Grados en Psicología y Fisioterapia, y el estudiante de doctorado Pablo Abad han participado en un estudio sobre el papel de las principales familias de neuronas en la orientación espacial que acaba de publicar la revista Science, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En este trabajo, los representantes de la CEU UCH han formado parte del equipo internacional coordinado por el doctor Manuel Valero, del Hospital del Mar Research Institute y compuesto también por investigadores de la Universidad de Nueva York (NYU) y del Instituto de Neurociencias (IN-UMH-CSIC) de Alicante.

En el estudio se ha desarrollado una herramienta de IA para clasificar las neuronas según su actividad eléctrica en respuesta a la luz y mediante una técnica llamada optogenética, ha detallado la CEU UCH.

Así, ha comentado que este método ha permitido identificar cómo diferentes familias de interneuronas cooperan para construir un sistema interno de orientación del cerebro que permiten a las personas representar el entorno y aprender a moverse en él.

La herramienta de IA que han diseñado para esta clasificación está disponible en abierto, por lo que podrá aplicarse al estudio de distintas regiones del cerebro y avanzar en el conocimiento de diversas patologías --como el Alzheimer, la epilepsia o la depresión mayor-- y así contribuir a avanzar en el diseño de nuevos tratamientos, ha destacado la universidad.

El equipo del profesor de la CEU UCH Jorge Brotons ha participado en los experimentos diseñados para analizar el comportamiento de más de 7.000 neuronas del hipocampo y del córtex cerebral en ratones, mientras realizaban una tarea de navegación.

Para ello, han analizado las interneuronas de dos áreas del cerebro: el neocórtex, relacionado con el pensamiento y la percepción, y el hipocampo, clave para la memoria y la orientación espacial.

El análisis ha demostrado que cada familia de interneuronas cumple una función específica y complementaria, como regular la precisión del mapa espacial, la estabilidad o la capacidad de adaptación a los cambios del entorno, ha señalado la CEU UCH.

"El estudio nos ha permitido reconstruir cómo se conectan entre sí las distintas familias de interneuronas. Y cómo estas conexiones influyen directamente en la forma en la que las neuronas piramidales, las que forman los llamados "campos de lugar", representan el espacio", ha expuesto el profesor Brotons.

"MAPAS MENTALES FLEXIBLES"

"Es decir, ahora entendemos de un modo más completo cómo las interneuronas ayudan a crear mapas mentales flexibles, que nos permiten adaptarnos a nuevos entornos o situaciones espaciales, lo que constituye una gran contribución en el campo", ha agregado el experto.

Asimismo, ha apuntado que desde el CogLab de la CEU UCH en Elche y el Instituto de Neurociencias IN-CSIC-UMH de Alicante se ha podido realizar durante este proyecto "diferentes estancias en la Universidad de Nueva York (NYU), participando en los experimentos y realizando el posterior análisis de datos en el laboratorio".

"Durante este periodo hemos podido colaborar con el profesor Buzsaki (NYU) y, muy estrechamente, con el grupo del doctor Valero, del Hospital del Mar Research Institute", ha destacado Brotons.