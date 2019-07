El CIPF reúne en València a más de 1.200 especialistas internacionales en liberación controlada de fármacos

Publicado 20/07/2019 15:47:52 CET

El Palacio de Congresos de València acoge, desde este sábado y hasta el próximo miércoles, 24 de julio, la 46 reunión anual de la Controlled Release Society (CRS), la sociedad científica más relevante a nivel mundial en liberación controlada de fármacos, incluyendo nanomedicina, que preside la investigadora y catedrática de tecnología farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela María José Alonso, Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías en 2011.

Con cerca de 50 años de historia y más de 1.000 personas socias, la sociedad internacional de liberación controlada celebra su congreso anual por primera vez en España, en la ciudad de València. Las responsables de este evento son dos científicas españolas: María José Alonso, presidenta de la CRS, y María Jesús Vicent, del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València, que organiza y coordina esta 46ª edición.

La CRS es una sociedad científica sin ánimo de lucro que reúne a un amplio espectro de científicas y científicos, especialistas en ingeniería, farmacia, medicina, química, biología y biotecnología procedentes del sector académico, investigador y también industrial.

"Los socios y socias de la CRS crean así un extraordinario valor en el campo de la liberación controlada de fármacos y otras sustancias biológicas. Muchas de sus invenciones han llegado a la clínica y aportan extraordinarios beneficios en el tratamiento de numerosas enfermedades", señala María José Alonso.

Durante la reunión de la CRS, expertos y expertas internacionales presentarán sus avances en nuevos tratamientos con terapias celulares, nuevos biomarcadores, nuevos biomaterials, nuevos fármacos, avances en medicina regenerativa, biomacromoléculas, nuevas generaciones de antibióticos, polímeros y lo último en tratamientos específicos en áreas como el cáncer, enfermedades autoinmunes, pediatría y patologías neurológicas.

UNA PREMIO NOBEL

Al congreso asistirán más de 1.200 personas y numerosos ponentes de reconocido prestigio internacional como Molly Shoichet, Ralph Weissleder, Ada Yonath, Justin Wright y David Edwards. El martes 23 de julio interviene la Premio Nobel de Química 2009, Ada Yonath, en la sesión plenaria titulada 'The Ribosome - a Connection between the Prebiotic Origin of Life and Next Generation Antibiotics', un referente en el ámbito de los antibióticos.

La responsable principal de la organización científica del congreso, que se celebra en Valencia, es María Jesús Vicent, investigadora jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del CIPF, un referente en el desarrollo de nanofármacos poliméricos.

María Jesús Vicent señala, en un comunicado, que "es un honor recibir en València una de las conferencias referente a nivel mundial donde se van a discutir los últimos avances tecnológicos en terapias avanzadas, para abordar necesidades médicas no cubiertas desde cánceres metastásicos, enfermedades neurodegenerativas, dolor o cómo tratar enfermedades como el sida". Y añade que "estos días surgen muchísimas posibilidades de interacción para los y las jóvenes investigadores con los científicos y las científicas más relevantes del campo, siempre con una visión clara, beneficiar a los pacientes".

Además de Vicent, intervendrán varias investigadoras del CIPF en la sesión de desórdenes neurológicos y dolor crónico y en la presentación de los avances en cáncer de próstata, así como en la sesión de diseño de sistemas para aplicación de fármacos en la piel.

"Las investigadoras españolas están destacando en ingeniería biomédica, y en ese campo el CIPF es un referente, con más de un 60% de mujeres en plantilla y mayoría de jefas de grupo. En el laboratorio de Polímeros, por ejemplo, un 70% somos mujeres", recalca la Vicent.