Desarrollan una app que permite predecir la pérdida de los dientes por enfermedad periodontal

El Instituto Tecnológico de Informática (ITI) ha colaborado con el doctor Pedro Martínez Canut en el desarrollo de una plataforma web para calcular la probabilidad de pérdida dentaria y el tiempo estimado de supervivencia de cada diente por medio de un algoritmo, según ha informado la entidad en un comunicado. La app se complementa con otra consistente en un test de autoevaluación de la enfermedad para la población general www.perioquest.com

La plataforma web desarrollada por ITI está enfocada al profesional odontólogo. El algoritmo desarrollado para Perioproject está basado en la investigación realizada por el doctor Martínez Canut junto a un equipo de desarrolladores y estadistas. El modelo predictivo se ha basado en una muestra de 500 pacientes que fueron monitorizados para extraer los parámetros necesarios.

Cerca de 25 años de investigación que fueron recopilados en un estudio presentado en 2015 en la revista 'Journal of clinical Periodontology' (Martínez-Canut 2015, Predictors for tooth loss due to periodontal disease in patients following long-term periodontal maintenance), que permitieron extraer los factores predictivos más importantes de la pérdida dentaria.

De 20 factores predictivos se seleccionaron 11 para realizar el algoritmo del modelo. Cinco de ellos están relacionados con el estado de salud y hábitos del paciente como son el tabaquismo y el bruxismo, así como la gravedad de la enfermedad, la edad y el número de dientes presentes.

Los otros seis factores señalan las condiciones del diente como el tipo de diente, movilidad, profundidad de sondaje, pérdida ósea, lesión de furcación y proporción corono-radicular. La idea que persigue Perioproject es obtener el valor de probabilidad de pérdida dentaria de 0 a 1, alcanzado un dato objetivo "lejos de las categorías de pronóstico convencionales que interpretan subjetivamente en base a coeficientes de regresión".

VALORES "EXTREMOS" DE PÉRDIDA O SUPERVIVENCIA

La herramienta no es capaz de asegurar qué dientes se perderán y concretar en qué momento exacto, pero sí ofrece los "valores extremos de pérdida o supervivencia del diente y estima la expectativa de supervivencia de los dientes con valores intermedios", ha descrito ITI.

De manera visual en la app se observar: los dientes que pese a estar afectados se mantendrán a largo plazo se muestran en color blanco; los que podrían perderse y en el plazo de tiempo estimado en amarillo, y los que no pueden mantenerse o se perderán a corto plazo en rojo.

Este pronóstico es "altamente fiable" para los dientes categorizados en blanco y rojo mientras que para la categoría en amarillo acertaría el tiempo de supervivencia en el 80 por ciento de los casos.

El modelo pretende salir del enfoque tradicional del pronóstico convencional para ofrecer al paciente el análisis de cada una de sus piezas dentarias, "permitiendo la toma de decisiones para el tratamiento personalizado".